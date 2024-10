Il suolo e il clima è il tema al centro delle nuove edizioni di Meteolab e Climalab al Forte di Bard

Lo studio delle interazioni tra questi due elementi è fondamentale per comprendere i complessi meccanismi che regolano il nostro Pianeta. Il suolo, infatti, non è solo un semplice supporto per la vegetazione, ma un sistema vivo e dinamico che influisce direttamente sul clima; a sua volta, il clima concorre a plasmare l’evoluzione e le caratteristiche del suolo. Comprendere queste relazioni è cruciale per affrontare sfide globali come il cambiamento climatico, la desertificazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

Grazie a queste conoscenze, possiamo sviluppare strategie più efficaci per proteggere il nostro pianeta e garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.



I lavori di Climalab – che approfondirà il tema del cambiamento climatico e del diritto dei suoli - si apriranno alle 14.30 di venerdì 8 novembre con il saluto della presidente del Forte di Bard, Ornella Badery. A seguire, interverranno Roberto Louvin, (Università degli studi di Trieste - Un suolo a nostro uso e consumo?), Stefano Fanetti, (Università dell’Insubria - Il suolo come bene comune), Philippe Billet (Université Lyon III et Institut de droit de l’Environnement - La protection juridique des sols dans la perspective du changement climatique), Michele Macrì (avvocato e saggista - Salvarci proteggendo il suolo nel tempo dell’emergenza climatica), Marco Onida (Team Leader Forests Commissione europea - Il Nature Restoration Law e il suo effetto sul cambiamento climatico), Domenico Amirante - Università della Campania “Luigi Vanvitelli” - Il costituzionalismo nell’Antropocene: quali garanzie per un corretto rapporto con il suolo?). Chiuderà i lavori, alle 17.30, Luca Mercalli, Presidente della Società Meteorologica Italiana.



La quattordicesima edizione di Meteolab si svolgerà in due sessioni sabato 9 novembre: i lavori del mattino inizieranno alle 10.00 con l’intervento di Stefano Maffeo (Equipe Arc-en-Ciel - Quindici anni di Meteolab) e con quello di Luca Mercalli sul tema Il suolo e il clima. La mattinata vedrà poi gli interventi di Daniele Cat Berro (Società Meteorologica Italiana - Aggiornamento sull’attualità climatica, alpina e globale), Roberto Louvin (Università degli studi di Trieste - I rapporti fra diritto e suolo), Michele Munafò (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ISPRA Roma - Lo stato del consumo di suolo in Italia, in collegamento webinar).



La sessione pomeridiana prenderà il via alle 14.30. Interverranno Evelyne Navillod (Regione Autonoma Valle d’Aosta - Dipartimento programmazione risorse idriche e territorio - Lo stato della conoscenza del suolo in Valle d’Aosta), Michele Freppaz (Università degli Studi di Torino - DISAFA e Alpine Soil Partnership - Suolo, cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile), Emanuele Pintaldi (Università degli Studi di Torino DISAFA - Il suolo come memoria del clima del passato) e Michele D’Amico (Università degli Studi di Milano – DISAA - La carta dei suoli in Valle d’Aosta).



La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria sul portale Eventbrite.

Il programma completo è disponibile sul sito fortedibard.it.