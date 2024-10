CVA Energie e Confindustria Valle d’Aosta siglano accordo per sostenere sostenibilità e efficienza energetica delle imprese

L'accordo, valido per il 2023-2024, si inserisce in un progetto più ampio che include iniziative già avviate con altre associazioni, come l'Associazione valdostana degli albergatori (ADAVA) e la Chambre Valdôtaine. L'obiettivo è non solo fornire energia, ma anche promuovere l’efficientamento energetico, sostenendo così la transizione verso modelli più sostenibili.

Le imprese che decideranno di partecipare a questa iniziativa beneficeranno di sconti sulla fornitura di energia elettrica, a condizione di impegnarsi in percorsi volti a migliorare le loro performance energetiche. Questo approccio offre vantaggi significativi, come la riduzione dei costi energetici, un minor impatto ambientale e una valorizzazione degli immobili.

Per garantire l’efficacia della convenzione, sarà istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti di Confindustria Valle d’Aosta e di CVA Energie/CVA Smart Energy. Questo gruppo avrà il compito di definire le iniziative da proporre agli associati, tra cui diagnosi energetiche, progetti di efficientamento e linee guida per migliorare la sostenibilità. Il supporto a percorsi di calcolo della carbon footprint e l’adozione di best practice per raggiungere obiettivi di rating ESG sono altre importanti componenti di questa collaborazione.

Enrico De Girolamo, Presidente e Amministratore Delegato di CVA Energie, ha sottolineato l'importanza di lavorare con partner affidabili, evidenziando la conoscenza approfondita del territorio e dell’efficientamento energetico. Ha inoltre evidenziato come la competitività della proposta di energia green si combini con l’esperienza maturata nei progetti di riqualificazione energetica.

Francesco Turcato, Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, ha dichiarato che la partnership con CVA Energie rappresenta un'opportunità di sviluppo non solo economico, ma anche formativo. Questa sinergia aiuterà le aziende a rispondere in modo efficace alle sfide della transizione ambientale e tecnologica, aumentando la competitività del tessuto economico locale.