Consiglio Valle convocato per mardi 5, mercoledì 6 e giovedì 7 novembre

Nei prossimi giorni, si svolgerà una riunione del Consiglio regionale, durante la quale verranno trattati vari temi legati alla governance e alla pianificazione regionale.

Verrà presentata una relazione riguardante l'attività del Comitato paritetico di controllo e valutazione delle politiche regionali, evidenziando i risultati attesi per l'anno 2023. Si discuteranno modifiche al bilancio di previsione della Regione e al bilancio finanziario per il triennio 2024-2026, con comunicazioni relative a variazioni amministrative e aggiustamenti al Programma regionale dei lavori pubblici.

Inoltre, saranno presentati disegni di legge per modificare la disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone e per sostenere una fondazione dedicata alla valorizzazione del patrimonio musicale tradizionale. Si discuteranno anche disposizioni per i contributi agli enti cooperativi e per il sostegno delle pro loco.

Altri temi all'ordine del giorno riguarderanno la concessione di contributi alle associazioni sportive per la partecipazione a campionati nazionali e interventi specifici a favore delle persone affette da celiachia. La proposta di istituire un distaccamento dei Vigili del Fuoco in bassa valle susciterà interesse, così come la valorizzazione del personale delle segreterie del Consiglio regionale.

In ambito sociale, saranno avanzate mozioni per sensibilizzare i giovani al rispetto delle donne e per ripristinare agevolazioni sulle cessioni di pellet. Si discuterà anche dell'importanza della mobilità sostenibile e delle misure necessarie per garantire la sicurezza sul territorio, compreso un impegno per migliorare la gestione dei canili e gattili regionali.

Durante la riunione, ci saranno interventi di diversi rappresentanti politici, che solleveranno interrogazioni su temi di attualità, come la gestione del canile regionale, la situazione delle assunzioni nel settore sanitario e la necessità di aggiornamenti sulle infrastrutture stradali. Altri argomenti includeranno la sicurezza stradale e la programmazione di eventi culturali, in particolare relativi al patrimonio musicale della Valle d’Aosta.

Questi dibattiti e proposte rappresenteranno un passo importante verso il miglioramento della qualità della vita dei cittadini valdostani, riflettendo l'impegno del Consiglio regionale per affrontare le sfide locali e promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo.