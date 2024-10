"LA TERZA DIMENSIONE" di Roberto Pino

La Lilium Art Gallery in collaborazione con Linea d'Arte Studio, è lieta di annunciare l’inaugurazione della mostra “La Terza Dimensione” dell’artista Roberto Pino, che avrà luogo sabato 2 novembre alle ore 17.00 presso gli spazi della galleria in Via Roma 55, con il patrocinio de Comune di Perosa Argentina.

Questa esposizione rappresenta la terza personale di Pino alla Lilium Art Gallery, un ritorno attesissimo da critica e pubblico che da tempo seguono e apprezzano il percorso artistico dell'autore. Recentemente lodato dal critico Vittorio Sgarbi, Roberto Pino è noto per le sue opere uniche dedicate alle lune e che con straordinaria originalità l’hanno portato a essere protagonista anche del recente evento “Festa della Luna” a Perosa Argentina.

La mostra, intitolata “La Terza Dimensione”, resterà aperta fino al 10 novembre, offrendo al pubblico un’esperienza sensoriale inclusiva che coinvolge tutti i sensi, un’innovazione significativa che amplia il concetto di fruizione artistica. A testimoniare l’accessibilità di questa esposizione, sarà presente all'inaugurazione Gianni Laiolo, presidente della sezione di Torino dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, per parlare dell'importanza dell'inclusività dell'arte.

Il Concetto di “Terza Dimensione” nell’Arte di Roberto Pino

“La Terza Dimensione”, spiega Roberto Pino, è un concetto relativo e complesso che va oltre l’asse geometrico Z. Nelle sue opere, la Terza Dimensione emerge non solo come profondità fisica, ma anche come emozione e sensazione astratta, offrendo agli spettatori un’esperienza artistica che sfida i limiti del visibile e abbraccia l’invisibile. La mostra, infatti, vuole esplorare come un’opera bidimensionale possa acquisire una terza dimensione, quella della percezione e dell’emozione, definendo un dialogo dinamico e multisensoriale.

L’elemento dell’espressionismo concettuale, filo conduttore del lavoro di Pino, si manifesta in una serie di opere che spaziano dall’astratto al figurativo, lasciando spazio all’immaginazione dello spettatore e creando un ponte tra le arti visive e quelle sonore. Diverse opere presenti in mostra, infatti, sono state ispirate da canzoni o testi musicali: accanto a ogni opera, un QR code condurrà alla pagina del sito dedicata dove è possibile ascoltare l’audiodescrizione e il brano musicale a cui l’opera si ispira.

Un Invito Aperto al Pubblico

“La Terza Dimensione” invita ogni visitatore a lasciarsi trasportare in un viaggio tra immagini, suoni e sensazioni, per esplorare un’arte che trascende il semplice aspetto visivo. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 10 novembre, con ingresso libero.