Premiate le migliori fontine d’alpeggio della Conca di By

La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa 'Conca di By' e sostenuta dal Dipartimento Agricoltura dell’Assessorato, si è dimostrata un grande successo, attirando un pubblico sempre più appassionato e curioso di scoprire le delizie del territorio.

Nel corso della giornata, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di degustare una selezione di Fontine provenienti da sette alpeggi della Conca di By. I partecipanti hanno potuto apprezzare non solo il gusto unico di questi formaggi, ma anche la passione e la dedizione degli allevatori locali, che lavorano per produrre una Fontina di alta qualità, simbolo della tradizione lattiero-casearia della zona.

La Fontina vincitrice di quest'edizione è stata quella della Società Agricola Famiglia Abram, premiata per le sue straordinarie caratteristiche organolettiche. Gli assaggiatori hanno notato con entusiasmo la ricchezza di profumi e aromi, che richiamano la freschezza dell’erba dei pascoli di montagna, la morbidezza della pasta e un colore dorato che evidenzia la qualità del prodotto.

La dott.ssa Maria Pia Invernizzi, Dirigente del Dipartimento Agricoltura, ha commentato l’evento esprimendo la sua soddisfazione per l’eccellenza delle Fontine presentate. Ha sottolineato come ogni anno il concorso riesca a mettere in luce il talento e la creatività degli allevatori, rendendo omaggio a un patrimonio gastronomico unico e prezioso. La qualità del prodotto è il risultato di pratiche di allevamento sostenibili e di una filiera che valorizza il territorio e le sue tradizioni.

La manifestazione “4V” non solo celebra la Fontina, ma rappresenta anche un'importante occasione di incontro e scambio per tutti gli appassionati di gastronomia e per chi desidera scoprire le ricchezze culinarie della Conca di By.

Con la partecipazione di esperti, produttori e visitatori, l’evento si è confermato come un punto di riferimento nel panorama enogastronomico regionale, contribuendo a promuovere la qualità dei prodotti locali e a valorizzare il lavoro degli agricoltori e dei produttori della zona.