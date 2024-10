A Le Digourdì di Charvensod – Menzione di merito per il progetto musicale “Paolle Sarvadze”

Fédérachòn Valdoténa di Téatro Populéro (FVTP) porta a conoscenza che la compagnia teatro/musicale Le Digourdì di Charvensod ha ricevuto per il progetto musicale “Paolle Sarvadze” (parole selvagge), il 24 ottobre scorso nella sede Rai valdostana di Saint-Christophe, una menzione di merito al primo concorso “Parla corto!” per giovani e cortometraggi in lingue minoritarie indetto da Rai Sardegna in collaborazione con l’Università di Cagliari.

Il progetto “Paolle Sarvadze”, patrocinato dal Celva e suddiviso in 3 fasi tra la fine 2022 e l’anno scorso, ha dato luogo a 3 video musicali, visionabili sulle piattaforme digitali, interpretati in dialetto franco-provenzale valdostano (patois) e ideati per tradurre in patois il concetto di “freestyle” della musica rap al motto “lo patoué comme t’a jamé senti-lo!”.

«Siamo molto orgogliosi della menzione ricevuta dalle mani di Carmen Botti della sede Rai Sardegna che ringraziamo unitamente alla Rai VdA organizzatrice della cerimonia di consegna – dice Fabien Lucianaz presidente de Le Digourdì -. Questo riconoscimento, dato per originalità e perché “Paolle Sarvadze” rientrava nella filosofia del concorso per mettere in rilievo tradizioni e lingue, ci stimola a far di più, tanto che il progetto potrebbe aver un seguito; con il franco-provenzale da noi utilizzato valorizzato non solo come dialetto, ma anche come lingua minoritaria da far conoscere fuori Valle d’Aosta e da continuare a proteggere anche parlandolo, soprattutto fra i giovani».