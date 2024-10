Una nuova casa per Centro Servizio Volontariato

Il lungo percorso della ricerca di una nuova sede per il CSV Valle d’Aosta mercoledì 30 ottobre vivrà un nuovo, importante passo. Alle 16, infatti, in via Avondo 8 ci sarà la tanto attesa inaugurazione, con il tradizionale taglio del nastro a cui parteciperanno, oltre al Presidente del CSV Claudio Latino, allo staff e alle associazioni, anche il Presidente della Regione Valle d’Aosta, Renzo Testolin, il Presidente del Consiglio regionale, Alberto Bertin, il Sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ed il Vescovo della Diocesi di Aosta, Monsignor Franco Lovignana, che impartirà la benedizione alla nuova sede.

Più di un anno fa era stata presa la sofferta decisione di lasciare i locali della storica sede di via Xavier de Maistre 19, che si è concretizzata a fine giugno con il trasloco degli uffici. Nel frattempo, grazie all’intervento del Comune di Aosta, è stata individuata la ex scuola di via Avondo 8 quale nuova sede, concessa gratuitamente dall’amministrazione comunale. La struttura ha necessitato di diversi lavori di riadattamento e rinnovo degli spazi, sia interni che esterni, che sono stati portati avanti anche grazie al fondamentale apporto dei volontari, e da fine estate ha riaccolto il mondo del volontariato valdostano.

Oltre agli uffici dello staff, della coordinatrice e del Presidente, i locali del CSV ospitano la sede legale di 56 organizzazioni di volontariato valdostane, mettendo loro a disposizione due sale (per una capienza totale di circa 45 posti), uno spazio associazioni, una cucina ed un giardino esterno. I servizi dedicati alle 235 associazioni presenti sul territorio valdostano ed al mondo del volontariato – consulenze, promozione, formazione, attrezzature – restano invariati, così come le modalità di prenotazione e fruizione.

“Con l’inaugurazione ufficiale della nuova sede mettiamo un nuovo mattoncino nel percorso verso una vera e propria “Casa del volontariato” che sarà un faro per le associazioni valdostane – dichiara Claudio Latino, Presidente del CSV VDA. Lasciare la sede storica è stato un cambiamento importante, ma anche nei cambiamenti il CSV continua a perseguire la sua mission di offrire servizi e sostegno a tutto il mondo del Volontariato. La lunga strada che ci ha portati in via Avondo, fatta di interlocuzioni con le Istituzioni con il continuo e prezioso coinvolgimento del mondo associativo ed il lavoro pratico di volontari e cittadini, rappresenta nel concreto la forza della nostra Comunità”.