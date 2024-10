Apre ad Aosta la mostra "Letizia Battaglia. Senza fine"

L’Assessorato Beni e attività culturali, Sistema educativo e Politiche per le relazioni intergenerazionali della Regione autonoma Valle d’Aosta comunica che giovedì 24 ottobre 2024, alle ore 18, verrà inaugurata, ad Aosta, nell'Area Megalitica, la mostra fotografica Letizia Battaglia. Senza fine, omaggio alla fotografa siciliana, paladina dei diritti civili.

Organizzata da Electa in collaborazione con l'Archivio Letizia Battaglia e la Fondazione Falcone per le Arti, la mostra è curata da Paolo Falcone.

Una selezione di 70 fotografie riassume cinquant’anni del lavoro fotografico (1971-2020) di Letizia Battaglia (Palermo, 1935 - 2022) con immagini iconiche e meno conosciute. Se non manca una scelta di immagini della spietata guerra di mafia degli anni Settanta e Ottanta in Sicilia, questa mostra si apre si apre a un universo di fotografie realizzate fuori dalla sua terra, tappe di viaggi fondamentali per comprendere in modo più profondo l’insieme della sua opera e del suo pensiero. Fotografia, cronaca e vita privata confluiscono in unico percorso, che mette in luce la straordinaria sensibilità e umanità della fotografa palermitana.

L’esposizione trova opportuna cornice negli ampi spazi dell’Area megalitica di Aosta, prezioso scrigno di testimonianze archeologiche che, dalla tarda epoca neolitica a oggi, restituiscono alla città un patrimonio di oltre 6000 anni di storia. Dalla Preistoria al Medioevo, passando attraverso le Età del Rame, del Bronzo, del Ferro fino a tutta l’epoca romana, l’età tardoantica e altomedievale, questo sito offre ai visitatori uno straordinario viaggio nel tempo in una cornice affascinante che lega passato e futuro.

L’Assessore Jean-Pierre Guichardaz sottolinea che: “il linguaggio di Letizia Battaglia ci colpisce e ci emoziona. La sua eredità è un messaggio di speranza per le giovani generazioni e ci auguriamo che gli studenti delle scuole valdostane vengano a visitare questa esposizione dal forte valore sociale. Si tratta di una proposta culturale significativa, che pone all’attenzione del pubblico il dialogo fecondo che si può instaurare tra l’Antichità e le espressioni artistiche del nostro tempo. Ci auguriamo che questa rassegna fotografica possa rappresentare anche un’occasione di rilancio per l’Area Megalitica di Aosta che la Soprintendenza per i Beni e le Attività culturali della Valle d’Aosta si sta impegnando a valorizzare e far conoscere e apprezzare ad un pubblico sempre più numeroso e internazionale”.

La mostra è accompagnata da un volume edito da Electa che nasce come prosecuzione e, soprattutto, ampliamento della mostra. I curatori del libro, Paolo Falcone e Sabrina Pisu, hanno coinvolto sette donne, scrittrici e autrici che hanno conosciuto o meno, amato, incontrato in un luogo vero o immaginario, al di là del vissuto propriamente detto ma comunque dentro un ideale comune, Letizia Battaglia. Il catalogo è in vendita al presso di € 32,00.

Il biglietto della mostra è incluso nel prezzo per l’ingresso all’Area Megalitica.

Mostra inserita nel circuito Abbonamento Musei.

Orari di apertura: martedì-domenica, dalle 10 alle 18. Chiuso il lunedì.

La mostra resterà aperta fino al 23 marzo 2025.