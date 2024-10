L'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti 2022-2026 all'esame della III Commissione

Prosegue in terza Commissione "Assetto del territorio" l'esame della proposta di aggiornamento tecnico del volume IV del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026. I Commissari, in questo contesto, sono chiamati a esprimere un parere in sede consultiva. Nella mattina di oggi, martedì 22 ottobre 2024, i membri della Commissione hanno audito l'Assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, accompagnato dai dirigenti delle strutture regionali.

Durante l'incontro, il Presidente della Commissione, Albert Chatrian, ha fatto presente che l'Assessore ha illustrato le proposte del Consiglio permanente degli enti locali formulate nel parere del 10 ottobre scorso, che saranno recepite nel nuovo testo su cui i Commissari dovranno esprimersi. Questo tema, come sottolineato dal Presidente, è di particolare rilevanza per la comunità: «La volontà politica è quella di creare tutte le condizioni utili a dare risposte nell'interesse della tutela della salute e dell'ambiente, supportando al contempo sotto il profilo tecnico il lavoro dei Sindaci».

Inoltre, è stata programmata per la settimana prossima un'audizione dell'Arpa per la presentazione della seconda fase del documento di analisi relativa alla riorganizzazione delle discariche di inerti in Valle d'Aosta, un ulteriore passo verso una gestione più sostenibile delle risorse.

La Commissione ha anche sentito l'Assessore alle risorse naturali, Marco Carrel, sullo stato attuale del Programma forestale regionale. Chatrian ha evidenziato che questo programma fa parte degli obiettivi strategici del Documento di economia e finanza regionale (Defr) e avrà un impatto significativo sugli indirizzi gestionali per la valorizzazione del patrimonio forestale e lo sviluppo della filiera del legno. «Il Programma sarà elaborato in coerenza con la Strategia forestale nazionale e con i fondi statali messi a disposizione», ha aggiunto, evidenziando l'importanza di un approccio integrato e sostenibile.

L'incarico per la redazione del Programma è stato affidato tramite una gara aperta nel marzo 2024 e avrà una durata di 18 mesi. Contestualmente, è in fase di elaborazione anche il Piano antincendi boschivi, un ulteriore elemento che sottolinea l'impegno della Regione per la sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente.

Con queste iniziative, la Commissione sta lavorando per garantire una gestione efficiente e sostenibile delle risorse naturali e per rispondere adeguatamente alle sfide ambientali, mettendo in primo piano la salute dei cittadini e la protezione del territorio