A Marco Sorbara LA TAZZINA DELLA LEGALITA'

La consegna della Tazzina della Legalità a Marco Sorbara è un atto simbolico che racchiude in sé una storia di ingiustizia, resilienza e umanità. Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione La tazzina della Legalità, ha voluto rendere omaggio a un uomo che ha affrontato una prova durissima: 909 giorni di detenzione, di cui 33 trascorsi in isolamento, nel regime opprimente del 41bis. Immaginate una cella di appena 2x4 metri, un letto di cemento e l’assenza di acqua calda. È in questo inferno che Marco ha mantenuto viva la sua incrollabile fede, supportato dalla sua storia sportiva, avendo calcato i campi di hockey in Serie A.

Il suo cammino non è stato facile. Dopo una condanna iniziale di dieci anni, la giustizia ha finalmente riconosciuto l’errore. La Corte d’Appello ha raddrizzato un torto, ma le cicatrici dell’ingiustizia restano. Il pubblico ministero che lo aveva perseguitato ha persino tentato di opporsi, presentando ricorso in Cassazione, un gesto che è stato dichiarato inammissibile. Tuttavia, ciò che Marco affronta ora è una nuova battaglia: una cartella esattoriale che incombe su di lui e la prospettiva di un processo civile, tutto per non aver potuto presentare la dichiarazione dei redditi nei tre anni di detenzione.

Sergio Gaglianese, presidente dell’associazione La tazzina della Legalità

"Nel corso di una conferenza stampa alla Camera, ho avuto l'onore di accogliere Marco, di ascoltare la sua storia e di vivere un momento di profonda connessione umana. La sua straordinaria umanità emerge in ogni parola, in ogni gesto. La Tazzina della Legalità non è solo un premio, ma un simbolo di riconoscimento per la sofferenza vissuta e per la lotta che continua, un gesto di solidarietà che rappresenta l’essenza stessa della giustizia", ha commentato Sergio Gaglianese.

Questa associazione, ‘La Tazzina della Legalità’, è più di un gruppo: è una famiglia. E in momenti come questo, quando le ingiustizie sembrano vincere, è fondamentale ricordare che ogni storia di riscatto merita di essere ascoltata. "Marco Sorbara - ha aggiunto il presidente - è un esempio luminoso di come, anche nelle tenebre, possa brillare la luce della speranza e della dignità. La sua battaglia è la battaglia di tutti noi, un invito a non fermarsi di fronte all’ingiustizia, a credere nella legalità e a lottare per un futuro migliore".

LA TAZZINA DELLA LEGALITA' Pensata per sensibilizzare l'intera comunità alla cultura della legalità ed alla lotta alla criminalità, mettendo a rete le varie associazioni che operano sul territorio, con la società civile e le istituzioni. "Non una mera solidarietà di facciata", una vera e propria manifestazione testimoniata dalla presenza di autorità, enti, personaggi pubblici e privati. Una tazzina di caffè perchè quando ci si incontra con gli amici si prende un caffè. Si condividono pensieri, azioni e vissuto. Un modo per trascorrere insieme del tempo e condividere la convivialità. Una tazzina di caffè che versa una goccia del suo contenuto in un mare azzurro che rappresenta tutti noi, la trasparenza, la legalità. Ecco cosa rappresenta il nostro brand.

Il Brand

