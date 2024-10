GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

È stata approvata la modifica della concessione del fabbricato di proprietà regionale denominato “Salle de gymnastique”, in piazza della Repubblica ad Aosta. Nello specifico, viene consentito alla DISVAL e all’Associazione Valdostana Paraplegici di proseguire con le attività previste per la ristrutturazione dell’immobile concesso in uso gratuito.

La Giunta regionale ha anche approvato l’accordo di collaborazione con il Groupe d’Études Géopolitiques (Geg)/Fondazione Grand Continent per l’organizzazione della seconda e della terza edizione del forum Grand Continent Summit-Sommet Grand Continent en Vallée d’Aoste e con Finaosta spa per l’utilizzo dei locali della Maison du Val d’Aoste.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

La Giunta regionale ha approvato la strategia unitaria di comunicazione della politica regionale di sviluppo 2021/2027. L’atto si propone di indirizzare l’attività di comunicazione svolta nell’ambito della Politica regionale di sviluppo, proponendosi di raggiungere obiettivi quali quelli di comunicare le opportunità e i vantaggi effettivi dei finanziamenti forniti dall’Unione europea; informare la collettività sui risultati dei Programmi; coinvolgere attivamente e stimolare un processo di sensibilizzazione sui temi trasversali della programmazione europea; coordinare le azioni di comunicazione attraverso una regia unitaria; consolidare il ruolo della Regione in favore dello sviluppo territoriale.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

È stata approvata la partecipazione della Regione alla manifestazione “Vaches en piste”, in programma a La Roche-Sur-Foron (Francia) dal 27 al 30 marzo 2025, attraverso uno spazio istituzionale e promozionale della Regione.

È stato, inoltre, approvato il bando per la concessione di aiuti al settore dell’apicoltura, al fine di sostenere il patrimonio apistico e di compensare le piccole e medie imprese per le perdite di produzione dovute alle avversità atmosferiche verificatesi nel 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativa all’adeguamento sismico ed energetico dell’edificio di proprietà regionale sede dell’Institut agricole régional.

Il Governo regionale ha preso atto della possibilità di pervenire a un accordo di programma tra la Regione e il Comune di Aosta per la realizzazione di una palestra scolastica a servizio delle scuole secondarie di secondo grado, ubicata nell’area di proprietà regionale del Comune di Aosta, in Via Carlo Alberto Dalla Chiesa.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato, inoltre, approvato il bando “Aggregazioni R&S – transizione ecologica” a favore delle imprese industriali per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo. Con l’atto si intende favorire la realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale e promuovere la collaborazione tra gli operatori economici, oltre a consentire l’utilizzo delle risorse del Programma regionale Valle d’Aosta FESR 2021-2027. Il costo complessivo è 6 milioni e 150 mila euro.