Carrefour di Piazza Plouve di Aosta

Phoenix, che già nel 2021 aveva acquisito il supermercato GS Spa di Saint Christophe, ora si prepara a subentrare nella gestione del punto vendita di via Festaz. Questa operazione è parte di un più ampio piano di ristrutturazione di Carrefour, avviato nel 2021, il quale ha l'obiettivo di rilanciare la multinazionale in Italia e combattere il dumping contrattuale.

Raffaele Statti, segretario della UilTuCs VdA, sottolinea l'importanza di questo passaggio: "La nuova gestione è un'opportunità per stabilire standard più equi nei contratti e garantire diritti ai lavoratori." Infatti, l'accordo stipulato tra Carrefour e il franchisee prevede che tutti i contratti siano vincolati all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) sottoscritti con i sindacati.

Il 14 ottobre, le organizzazioni sindacali, tra cui Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, hanno avuto un incontro con i dirigenti delle due aziende. Durante questa riunione, sono stati affrontati temi cruciali come il trasferimento dei 26 lavoratori coinvolti, il riconoscimento dell’anzianità maturata e i relativi inquadramenti professionali. Statti ha commentato: "È fondamentale garantire che i diritti acquisiti dai lavoratori vengano preservati durante questa transizione."

L’inventario nel supermercato di via Festaz è previsto per il 4 novembre, mentre il personale sarà operativo dal 5 novembre. L’avvio dell'attività commerciale è fissato per il 7 novembre. Questo passaggio segna un momento significativo non solo per i dipendenti, ma anche per la comunità locale, poiché il consolidamento di Phoenix potrebbe rappresentare un rafforzamento della rete di vendita nella regione.

Raffaele Statti, segretario Uil TuCs VdA

Le organizzazioni sindacali esprimono soddisfazione per il risultato ottenuto, evidenziando la possibilità di un consolidamento di Phoenix nel mercato. "Stiamo lavorando per assicurarci che i risultati di questa nuova gestione vengano monitorati e verificati all'inizio del prossimo anno," afferma Statti. Questo approccio mira a garantire che gli obiettivi di crescita e sviluppo siano accompagnati dalla salvaguardia dei diritti lavorativi e dalla qualità del servizio offerto alla clientela.

In definitiva, la transizione da GS Spa a Phoenix S.r.l. potrebbe rivelarsi cruciale non solo per i lavoratori, ma anche per il settore commerciale di Aosta, con la speranza che il nuovo modello di gestione contribuisca a una maggiore stabilità e competitività.