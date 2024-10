successo per l'inaugurazione di Luoghi Solitari di Saro Puma

La Galleria d'Arte Lilium di Perosa Argentina (To) in Via Roma 55 era gremita di artisti, giornalisti, turisti e residenti di ogni età sabato 12 ottobre per festeggiare degnamente l'inaugurazione della mostra "Luoghi solitari" di Saro Puma, che proseguirà fino al 20 ottobre.

Eleonora, figlia del pittore, ci ha deliziati suonando instancabile il violoncello per tutto il pomeriggio. Ad affiancarla è giunta a sorpresa Emma Ferrara, che ha cantato e suonato magistralmente il trombone.

Emma è un pilastro portante del progetto di fusione tra musica e colore, Jam Lecture, una poetica interpretazione di opere d'arte attraverso l'improvvisazione di musica coinvolgente.

Dal 1988, Saro Puma dipinge prevalentemente con tecnica mista su tela, partecipando a numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero.