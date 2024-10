Il Piatto del Festival 2025: un lancio esplosivo al TTG di Rimini inaugura gli eventi della settimana del Festival di Sanremo

Il Piatto del Festival 2025 si preannuncia come un'iniziativa che unisce gastronomia, cultura e turismo in un'unica straordinaria esperienza. Presentato al TTG di Rimini, l'evento segna l'inizio di una settimana dedicata al Festival di Sanremo, aprendo le porte a un dialogo culinario che coinvolge non solo la tradizione italiana, ma anche i turisti che arriveranno in questa storica città ligure. L'idea alla base del progetto, promossa dal Gruppo Editoriale More News e dalla CNA Imperia, è ambiziosa: valorizzare i prodotti tipici del Made in Italy in occasione di festival nazionali e internazionali, trasformando ogni evento in un momento di celebrazione del patrimonio enogastronomico locale.

L'incontro tra cucina e musica trova il suo apice nella proposta di due piatti emblematici per l'edizione 2025. Il "Risotto Sanremo, con Gambero Rosso e fiori di Nasturzio", creato dallo chef Enrico Derflinger, e il dessert "Nel giardino dei fiori di Sanremo" dello chef stellato Paolo Griffa, sono solo l'inizio di un viaggio gastronomico che promette di deliziare i palati. La scelta di ingredienti freschi e locali, come i fiori di Nasturzio e la lavanda angustifoglia, sottolinea un trend sempre più diffuso: la riscoperta delle tradizioni culinarie e delle risorse del territorio.

Il ruolo di Casa Artusi è fondamentale in questa iniziativa. Con il suo impegno nella promozione della cultura gastronomica italiana, contribuisce a rafforzare il legame tra storia e innovazione, tra tradizione e modernità. La lavanda, in particolare, rappresenta un ingrediente inusuale ma affascinante, capace di aggiungere una nota aromatica sorprendente ai piatti. L'idea di combinarla con i sapori locali non solo celebra il territorio, ma invita anche i visitatori a scoprire nuove esperienze sensoriali.

Le parole di Enrico Anghilante, editore di More News, risuonano come un invito a esplorare: "Vogliamo creare un'esperienza culinaria unica". Questa ambizione si riflette nella volontà di rendere il Piatto del Festival un punto di riferimento per il turismo enogastronomico, un modo per attrarre visitatori e offrire loro non solo un pasto, ma un'esperienza che parla di identità culturale e di appartenenza. È un invito a riscoprire le radici culinarie di un territorio, a percepirne la ricchezza attraverso i suoi sapori.

La partecipazione di attori locali come l’Associazione produttori della Lavanda Riviera dei Fiori è essenziale per dare vita a questo progetto. La lavanda "IMPERIA", grazie alla sua qualità superiore, non è solo un ingrediente; è un simbolo di una tradizione che si rinnova. La sua presenza nei piatti del Festival è un modo per valorizzare il lavoro dei produttori e promuovere l'eccellenza agricola locale, portando i visitatori a scoprire l'autenticità dei prodotti della Riviera dei Fiori.

In un mondo in cui il turismo esperienziale sta diventando sempre più rilevante, il Piatto del Festival rappresenta un’opportunità unica. Non si tratta solo di mangiare bene, ma di immergersi in una cultura, di conoscere storie legate ai cibi e alle persone che li producono. Questa iniziativa può essere vista come un esempio di come il cibo possa diventare un potente strumento di comunicazione e promozione del territorio, creando connessioni tra le persone e le loro esperienze.

In sintesi, il Piatto del Festival 2025 si configura come un’opportunità imperdibile non solo per gli amanti della musica, ma anche per i buongustai e i viaggiatori in cerca di autenticità. È un invito a esplorare le meraviglie della cucina italiana, a scoprire le radici di un territorio che ha tanto da offrire. Con la collaborazione di istituzioni come Casa Artusi e l'Associazione produttori della Lavanda Riviera dei Fiori, il festival si propone di diventare un punto di riferimento nella promozione del Made in Italy, unendo il meglio della gastronomia e della cultura in un'esperienza indimenticabile.