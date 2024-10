Consiglio Valle convocato per mercoledì 16 e giovedì 18 ottobre

Il presidente del Consiglio, Albert Bertin, ha convocato il Consiglio regionale per una riunione ordinaria il 16 e 17 ottobre 2024. Durante la sessione, saranno trattate diverse comunicazioni e approvazioni.

Tra quanto figura all'orine del giorni composto da 53 argomenti emergono alcuni punti di particolare rilievo.

Le consegliere Chiara Minelli ed Erika Guichardaz presentano una mozione per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle donne. Nella sfera della salute, i consiglieri Aggravi, Planaz, Brunod e Lucianaz richiederanno un’ulteriore fascia ISEE per le prestazioni di assistenza odontoiatrica. Inoltre, Erika Guichardaz e Minelli chiederanno di verificare la compatibilità del progetto di ampliamento dell'Ospedale Parini.

Per quanto riguarda le interrogazioni con risposta scritta, il consigliere Aggravi richiedeinformazioni sullo stato di avanzamento degli investimenti per il Palazzo Cogne. Diverse altre interrogazioni riguardano la gestione di edifici pubblici e questioni di mobilità e trasporti, come le notizie relative alla ristrutturazione dell'edificio "Arcate del Plot" e le problematiche con i bus sostitutivi Aosta-Torino.

Nell'ambito delle politiche sociali, il consigliere Lucianaz chiederà azioni per migliorare la comunicazione con il Ministero della Salute e i cittadini, mentre il consigliere Aggravi richiederà informazioni sulla disponibilità di medici nella Valtournenche.

Le interpellazioni includeranno argomenti vari, dall'organizzazione di tornei di poker al casino di Saint-Vincent alle azioni per prevenire contenziosi tra docenti. Si esamineranno inoltre i progetti per il potenziamento della mobilità sostenibile entro il 2030.

Al termine della sessione, saranno presentate mozioni relative alla valorizzazione del personale e alla gestione delle risorse pubbliche, con particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità della vita dei cittadini valdostani.