Le Giornate FAI di autunno quest’anno alla scoperta di Saint-Marcel

Il Gruppo giovani della Delegazione FAI di Aosta, in collaborazione con la Delegazione FAI di Aosta, si prepara da settimane al suo evento di punta, le Giornate FAI di autunno, che quest’anno avranno come meta e focus meraviglie e curiosità nascoste di Saint-Marcel. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 12 e domenica 13 ottobre, per scoprire il volto storico e nascosto del paese della media Valle.

Più nel dettaglio, i visitatori saranno accolti dai giovani volontari all’interno del gazebo posizionato dinanzi al municipio di località Prelaz 4. La prima tappa sarà la segheria ad acqua di proprietà di Sergio Ferrol, costruita nel 1945 e ultima del suo genere in tutta la Valle d’Aosta. Seguirà una sosta all’antico mulino di Bruno Ferrol, datato 1884 e tutt’oggi in fase di riqualificazione, dopo ben tre passaggi di mano di generazione in generazione.

La visita guidata si sposterà poi alla Cappella di San Rocco, edificata nel 1630 per ringraziare Dio per aver donato alla popolazione locale il miracolo della guarigione dalla peste. Restando affini al filone religioso, i partecipanti avranno la possibilità di entrare nella Chiesa di Saint-Marcel, nonché di ammirarne i ricchi affreschi e il monumentale organo.

Dopo una breve passeggiata lungo un suggestivo tratto di Cammino Balteo immerso nel verde, le Giornate FAI di autunno si spingeranno a un sopralluogo del Castello di località Moral, restaurato e riconvertito in spazio culturale a destinazione multipla, in seno al progetto Interreg denominato “MinerAlp”.

Una volta concluso il tour, della durata stimata di circa due ore, ad accogliere i presenti ai piedi del maniero sarà un piccolo mercatino di prodotti locali, dove assaggiare o acquistare alcune prelibatezze tipiche. Il ritorno sarà possibile sia a piedi, in una quindicina di minuti, sia a bordo di navette elettriche.

Nelle due giornate, a fine visita, si potranno anche effettuare visite guidate al Santuario di Plout, dedicato alla Madonna e venerato fin dal ‘300. L’altare maggiore ospita la statua lignea della Vergine de Tout Pouvoir. Il Santuario è raggiungibile in pochi minuti di auto da Saint-Marcel, imboccando la strada che sale verso Les Druges.

La prenotazione è obbligatoria ed effettuabile inviando una email all’indirizzo aosta@faigiovani.fondoambiente.it oppure compilando il form online al seguente link: (https://forms.gle/QggACQqVKz6rVuSQA).