Successo della Prima Festa del Libro a Bussoleno: Un Incontro tra Cultura e Territorio

Sabato 5 ottobre si è svolta la prima festa del libro a Bussoleno, in bassa Valle di Susa, un evento atteso con entusiasmo dopo il successo della Fiera del Libro di Montagna, organizzata quest'estate a Moncenisio da Mauro Carena, che aveva registrato il tutto esaurito.

L'iniziativa ha dato visibilità alle case editrici, librerie e autori locali, creando uno spazio d'incontro tra gli attori della filiera editoriale e il pubblico. Dalle 10 alle 18, in via Walter Fontan, si sono susseguiti incontri con autori e editori, dedicati alla produzione letteraria piemontese, con un particolare focus sugli aspetti locali.

L'evento ha messo in vetrina il patrimonio culturale della Valle, utilizzando come mezzo la cultura e favorendo l'interconnessione tra gli amanti della lettura e i professionisti del settore. Durante la giornata, numerose presentazioni di libri si sono svolte in vari punti della fiera, con un'attenzione speciale al "Mulino Varesio", dove gli autori hanno avuto l’opportunità di presentare le loro opere e interagire con il pubblico.

Tra i momenti salienti, la conferenza di Mauro Carena dal titolo "La montagna secondo Carena" ha catturato l'attenzione dei presenti, offrendo una visione di una montagna viva. Carena, recentemente riconfermato presidente dell’Unione Montana Alta Valle di Susa e sindaco di Moncenisio, ha condiviso i suoi principi, evidenziando il forte legame tra cultura, montagna e territorio.

La conferenza è stata arricchita dalla presenza di Elisabetta Serra, assessore al Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana Valle Susa e attuale vicesindaco di Vaie, che ha portato la sua passione per i libri e l'istruzione, essendo stata un’insegnante d’Italiano e materie correlate.

Mauro Carena in conferenza con Elisabetta Serra

Durante l’evento, il sindaco di Bussoleno, Antonella Zoggia, e Pacifico Banchieri, sindaco di Caselette e presidente dell'Unione Montana Valle Susa, hanno condiviso la loro visione per la valle, esprimendo un forte amore per il territorio.

Mentre si girava tra le bancarelle, ricche di proposte editoriali, una particolare attenzione è stata riservata agli amici del CAI UGET di Bussoleno, il cui stemma rappresenta un legame forte tra le persone e il territorio.

Infine, prima di lasciare l’evento, l’autore ha incontrato sua moglie, che stava raccogliendo notizie per l’articolo, in conversazione con Claudio Pasqua, esperto di "Web Reputation" e comunicazione d’impresa, che ha condiviso il suo entusiasmo per la fiera del libro, dimostrando quanto sia viva la cultura in questa parte della Valle di Susa.