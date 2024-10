Cittadini di Domani, la Maturità Civica che Illumina il futuro di Quart

Un rito di passaggio che segna l’ingresso ufficiale dei ragazzi nel mondo degli adulti, una soglia da varcare con la consapevolezza delle nuove responsabilità che si pongono davanti a loro. Questa giornata non è stata solo un evento formale, ma un’opportunità per riflettere su ciò che significa essere cittadini attivi, impegnati nel bene della propria comunità.

Il sindaco Fabrizio Bertholin ha sottolineato l’importanza di questo momento, invitando i giovani a vivere la loro nuova età con coraggio e determinazione. È stato un incontro tra generazioni, un passaggio di testimone che ha saputo trasmettere un messaggio profondo: la crescita personale è legata all’impegno sociale. I ragazzi hanno assistito a una seduta del consiglio comunale, aprendosi a una dimensione spesso distante dalla loro quotidianità. Hanno avuto l’opportunità di vedere come le decisioni che influiscono sulla vita di tutti i giorni vengono prese e, chissà, forse qualcuno di loro ha iniziato a immaginarsi in quel ruolo, a pensare a come potrà contribuire a plasmare il futuro del proprio paese.

La scelta della data del 4 ottobre, coincidente con il “Dono Day”, ha arricchito ulteriormente la cerimonia di significato. Non si è trattato solo di ricevere un attestato, ma di comprendere il valore del dono e dell’altruismo. L’intervento di Rosario Mele, rappresentante di FIDAS Valle d’Aosta, ha illustrato l’importanza del volontariato e dell’impegno verso gli altri, mostrando ai ragazzi che l’aiuto al prossimo non è solo un dovere, ma un arricchimento personale. La presenza del Comandante della Stazione Carabinieri di Nus, M.llo Magg. Nossein Roberto, ha ulteriormente sottolineato le responsabilità che i neo-maggiorenni devono affrontare, ponendo l’accento sull’importanza del rispetto e dell’impegno verso la comunità.

La consegna degli attestati, accompagnata da una copia della Costituzione e dello Statuto regionale, è stata un momento carico di simbolismo. Questi documenti rappresentano le fondamenta della nostra democrazia, un richiamo a quei diritti e doveri che ora i giovani sono chiamati a onorare. La penna, dono semplice ma significativo, simboleggia il potere di scrivere il proprio futuro, di tracciare le proprie scelte con responsabilità e consapevolezza.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale, un gesto di accoglienza e celebrazione da parte dell’Amministrazione comunale. Famiglie e giovani si sono ritrovati insieme, condividendo non solo un pasto, ma un sogno collettivo: quello di una comunità unita, in cui ogni individuo si sente parte attiva del cambiamento. È un invito a guardare avanti, a costruire un futuro migliore, dove ogni gesto di altruismo, ogni scelta consapevole, contribuisce a un tessuto sociale più forte e coeso.

In questo contesto, il sindaco Bertholin ha lanciato un appello ai giovani affinché non dimentichino mai il valore della comunità e dell’impegno verso gli altri. Un richiamo che risuona forte e chiaro, una promessa di futuro che si costruisce insieme, un passo alla volta.