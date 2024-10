Courmayeur: Il consiglio comunale guarda al rinnovamento e alla sostenibilità

I lavori sono stati caratterizzati dall'analisi della quinta variazione al bilancio di previsione triennio 2024-2026, presentata dal Vice Sindaco Federico Perrin. Questa variazione ha comportato un incremento complessivo di entrate e spese di circa 1 milione e 158 mila euro. Il bilancio per il 2025 risulta così pareggiato a 39.403.341 euro. In dichiarazione di voto, Sara Penco ha espresso il voto contrario del gruppo Esprit Courmayeur, sottolineando che si trattava di progettualità giunte quasi alla fine del mandato e su progetti già esistenti. La deliberazione è stata approvata con 9 voti favorevoli e 3 astenuti.

Successivamente, è stata approvata all'unanimità la riammodernazione di due impianti di risalita nel comprensorio sciistico, grazie agli investimenti della Courmayeur Mont Blanc Funivie SPA. L'Assessore Alberto Motta ha evidenziato la necessità di questi interventi, giustificando anche le delibere riguardanti la concessione di aree comunali per i lavori. Tra le modifiche, la seggiovia di Maison Vieille sarà sostituita da una telecabina a 16 posti, e l'impianto di Checrouit passerà da 6 a 10 posti. Motta ha aggiunto che tali opere rispondono alle esigenze del comprensorio, contribuendo a decongestionare l'area.

Il Consiglio ha poi discusso la realizzazione di un nuovo parcheggio a Dolonne, con 28 posti auto progettati per facilitare l'accesso al Courmayeur Sport Center. Questa delibera, approvata con i voti favorevoli della maggioranza e 3 astenuti, comporterà un costo di 180 mila euro, con l'intenzione di renderli a pagamento durante la stagione invernale. Inoltre, è stata approvata una convenzione per la manutenzione straordinaria della strada consortile Dolonne-Val Veny, con un massimo di 150 mila euro a carico del Comune.

Il Consiglio ha poi approvato il progetto per un nuovo bagno pubblico in Val Veny, con un investimento di 184 mila euro, e interventi di manutenzione straordinaria sul sentiero attrezzato del Mont Chétif, previsto a un costo di 139 mila euro. Sono stati discussi anche i lavori di manutenzione del laghetto e del corso d’acqua del Parco Bollino, con un investimento di 120 mila euro.

Significativa è stata la delibera riguardante la nuova vasca di accumulo per l'acquedotto comunale a Lavechon, stimata in 947 mila euro, che mira a risolvere problemi di approvvigionamento idrico e contaminazione da arsenico. Le deliberazioni relative alla concessione amministrativa di un immobile a CellNex Italia Spa hanno suscitato attenzione, con il sindaco Rota che ha illustrato l'importanza dell'accordo, che prevede un pagamento immediato di 100 mila euro e un corrispettivo annuale di circa 4 mila euro.

In chiusura, è stato approvato un regolamento per il servizio di “Cittadinanza attiva” per la gestione condivisa dei beni comuni, riscontrando un consenso unanime. Il sindaco ha inoltre riferito sulle iniziative di sicurezza per la Polizia municipale, mentre ha anticipato l’entrata in vigore di un nuovo servizio di gestione rifiuti a partire dal 2025. Infine, è stata segnalata l'installazione di una stazione meteorologica presso il Ghiacciaio Planpincieux, utile per migliorare le previsioni climatiche locali.