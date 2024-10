Il Casinò di Saint Vincent e la ripresa del mercato del gioco

In un contesto di ripresa per il settore del gioco d'azzardo, i risultati di settembre 2024 mostrano un incremento significativo per il casinò di Saint Vincent, contrariamente al trend di calo registrato da altre case da gioco. Abbiamo intervistato Mauro Natta, esperto di casinò e già croupier al casinò di Saint Vincent, per approfondire questi risultati e analizzare le dinamiche in atto nel mercato. Natta condivide la sua esperienza e offre spunti interessanti su come migliorare la performance delle case da gioco e attrarre nuovi clienti.

Abbiamo appena visto i risultati di gioco delle case da gioco per settembre 2024, e in particolare la performance della Valle d'Aosta. Qual è la tua impressione generale su questi dati?

"Grazie a te per l'invito. I risultati pubblicati su GiocoNews mostrano un incremento per il casinò di Saint Vincent rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, il che è certamente un segnale positivo. Tuttavia, non possiamo dimenticare che il confronto si estende anche ai primi nove mesi dell’anno, dove la performance globale deve essere analizzata con attenzione".

Hai accennato all'importanza di considerare tutti i dati relativi ai giochi da tavolo. Perché pensi sia così cruciale avere un quadro completo?

"Credo fermamente che una valutazione accurata della performance di un casinò debba includere tutti i dati, non solo quelli delle slot machine. I proventi accessori, che includono ristorazione, hotel e altri servizi, hanno un impatto significativo sul bilancio complessivo. È fondamentale avere una visione chiara di come i ricavi da giochi da tavolo influenzino la redditività del casinò".

Interessante. Hai notato qualche trend specifico nei ricavi del Grand Hotel Billia e la loro correlazione con i giochi da tavolo?

"Sì, è una curiosità che merita attenzione. L'incremento temporaneo, che spero continui, dei giochi da tavolo potrebbe riflettersi anche nei ricavi dell'hotel. Un casinò attraente può sicuramente influenzare l'occupazione degli hotel e viceversa. È un aspetto che richiede monitoraggio, poiché una sinergia positiva tra le due attività può portare a risultati migliori".

Parlando di presenze, come valuti il dato delle nuove registrazioni nella Sala Diamond di San Marino?

"Non possiamo ignorare l'importanza di attrarre nuove presenze. La Sala Diamond ha registrato nuovi visitatori, e questo è un segnale di vitalità e attrattiva nel mercato. L'attrazione di nuovi clienti è fondamentale per qualsiasi iniziativa commerciale, soprattutto in un settore competitivo come quello del gioco d'azzardo. È un indicatore chiave della salute del casinò e della sua capacità di innovarsi e adattarsi".

Infine, quali credi siano i fattori più rilevanti per mantenere l'attrattiva e la competitività nel mercato del gioco attuale?

"Credo che l'attrattiva sia uno dei pilastri fondamentali. Oltre a un'offerta di giochi diversificata, è importante investire in servizi di qualità, come l'ospitalità e l'intrattenimento. In un mercato così dinamico, le case da gioco devono continuamente innovare e offrire esperienze uniche per rimanere competitive. La qualità delle frequentazioni, in relazione ai ricavi, deve essere costantemente monitorata".

Grazie, Mauro, per queste preziose considerazioni. È sempre interessante avere la tua prospettiva nel settore del gioco.

Grazie a te! Spero che questi dati possano stimolare ulteriori riflessioni e discussioni sul futuro del settore.