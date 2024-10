Il neolaureato Giacomo Pagani ottiene il Premio America Giovani

Il neolaureato in Scienze politiche e delle relazioni internazionali Giacomo Pagani è stato selezionato dalla Fondazione Italia USA per l’attribuzione del Premio America Giovani al talento universitario. La cerimonia di premiazione è avvenuta lo scorso 18 settembre a Roma presso la Camera dei Deputati del Parlamento italiano.

Giacomo Pagani, 36 anni di Moncalieri, si è laureato a pieni voti nel marzo 2024. Oggi, lavora a Torino in un’azienda che si occupa di progetti europei.

Il riconoscimento, destinato alle neolaureate e ai neolaureati meritevoli delle università italiane, viene attribuito dalla Fondazione Italia USA. Ogni anno, il premio valorizza 1000 talenti, con un percorso universitario di eccellenza in discipline di interesse della Fondazione, per sostenerli concretamente nel loro ingresso nel mondo del lavoro globale e delle sfide internazionali.

Oltre al Premio America Giovani, il neolaureato ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale del Master in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy” che sta frequentando.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine all'Università della Valle d'Aosta per la formazione che ho ricevuto durante il percorso in Scienze politiche e delle relazioni internazionali. L'alta qualità dei corsi da me frequentati e la competenza e disponibilità dei docenti, in particolare del mio relatore di tesi Prof. Furio Ferraresi, mi hanno permesso di laurearmi con il massimo dei voti e di ottenere questo riconoscimento” ha dichiarato Giacomo Pagani.