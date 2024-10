24AH - GOL: Avviso Pubblico n. 6 - Formazione di Base, Upskilling e Reskilling Corsi Professionalizzanti di Upskilling per il Lavoro d’Ufficio

Il progetto include cinque corsi, ognuno dei quali è strutturato in edizioni di varia durata. Ogni corso combina attività teoriche in aula con sessioni pratiche in laboratori attrezzati. I corsi offerti comprendono:

Competenze Digitali per le Attività d'Ufficio : Due edizioni mirate a fornire competenze fondamentali per l'uso delle tecnologie digitali, con un massimo di 14 corsisti per edizione.

: Due edizioni mirate a fornire competenze fondamentali per l'uso delle tecnologie digitali, con un massimo di 14 corsisti per edizione. Gestione Pratiche Amministrativo-Contabili : Due edizioni incentrate sulle competenze necessarie per la gestione delle pratiche contabili, accogliendo 14 corsisti per edizione.

: Due edizioni incentrate sulle competenze necessarie per la gestione delle pratiche contabili, accogliendo 14 corsisti per edizione. Gestione Pratiche del Personale: Un corso unico che si concentra sulle pratiche di gestione del personale, aperto a 14 corsisti.

I corsi si svolgeranno in sedi ben attrezzate, tra cui Aosta e Verrès, per garantire un ambiente di apprendimento stimolante e produttivo.

Innovazione e Sicurezza nel Mondo del Lavoro

In aggiunta, il CTI propone un programma innovativo per il 2024/25, comprendente dieci corsi volti a potenziare competenze linguistiche, digitali e di sicurezza. Tra questi:

Corsi di Lingua : Sei corsi con possibilità di certificazione, comprendenti Francese, Inglese e Italiano per stranieri, destinati a 8 partecipanti ciascuno.

: Sei corsi con possibilità di certificazione, comprendenti Francese, Inglese e Italiano per stranieri, destinati a 8 partecipanti ciascuno. Corsi di Digitalizzazione : Tre corsi focalizzati sulle competenze digitali, coprendo diverse aree del framework DigComp 2.2.

: Tre corsi focalizzati sulle competenze digitali, coprendo diverse aree del framework DigComp 2.2. Corso sulla Sicurezza e Rispetto dell’Ambiente: Comprende moduli su sicurezza sul lavoro, primo soccorso e sostenibilità ambientale, con attestazione finale.

I corsi saranno erogati in diverse sedi, tra cui Aosta, Verrès e Saint-Vincent, per garantire un’ampia accessibilità.

Queste opportunità formative possono contribuire significativamente alla crescita professionale e personale dei partecipanti.

L'intervento del Consorzio CTI mira a potenziare l’occupabilità dei partecipanti attraverso l’acquisizione di competenze professionalizzanti per il lavoro d’ufficio. Il progetto prevede la realizzazione di cinque corsi, ciascuno suddiviso in edizioni di durata variabile e composto da attività teoriche in aula e pratiche in laboratori professionali. Il numero totale di partecipanti previsto è di 70. Tutti i corsi sono riferiti al profilo professionale di Operatore Amministrativo-segretariale, secondo il Repertorio Regionale degli standard professionali approvato il 23 novembre 2023 con PD N. 7154.

Il primo corso, intitolato "Competenze digitali per le attività d'ufficio," prevede due edizioni e offre una formazione mirata alle competenze 1 e 2 del profilo professionale, per un massimo di 14 corsisti per edizione. Il secondo corso, "Gestione pratiche amministrativo-contabili," include anch'esso due edizioni, focalizzandosi sulle competenze 1 e 4, sempre per 14 corsisti per edizione. Infine, il terzo corso, "Gestione pratiche del personale," si svolgerà in un'unica edizione e tratterà le competenze 1 e 5 del profilo, accogliendo 14 corsisti.

Le attività si svolgeranno in diverse sedi, tra cui Aosta presso la sede dell’Ente e Verrès presso la sede del SAVT, entrambe attrezzate per il corretto svolgimento dei laboratori.

Innovazione e Valore nel Mondo del Lavoro: Competenze Chiave e Sicurezza per l’Occupabilità 2024/25

L’iniziativa prosegue con un nuovo intervento finalizzato a potenziare ulteriormente l’occupabilità dei partecipanti attraverso l'acquisizione di competenze linguistiche, digitali e in materia di sicurezza. Sono previsti complessivamente dieci corsi, ciascuno rivolto a otto partecipanti. Tra questi, figurano sei corsi di lingua con possibilità di certificazione al superamento dell’esame: tre corsi di Francese A2, uno di Inglese A2 e due di Italiano per stranieri A2.

Inoltre, saranno offerti tre corsi di digitalizzazione, che copriranno tutte le cinque aree del framework DigComp 2.2, con due corsi a livello base e uno a livello intermedio. Infine, è previsto un corso sulla “Sicurezza e rispetto dell’ambiente,” che comprende tre moduli: “Operare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente – rischio medio,” “Primo soccorso” e “HACCP,” tutti con rilascio di attestazione. Un quarto modulo, dedicato agli “Elementi di sostenibilità ambientale,” affronterà i principi trasversali di sostenibilità.

I corsi si svolgeranno in diverse sedi sul territorio: Aosta presso la sede dell’Ente, Verrès presso la sede del SAVT e Saint-Vincent presso la sede della Bocciofila Comunale. La dislocazione finale dei corsi sarà stabilita in fase di realizzazione, tenendo conto della provenienza dei partecipanti effettivi, come indicato nel piano d'azione.