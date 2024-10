Il Consiglio Valle ricorda Silvio Trione

Le Président de la Région, Renzo Testolin, dans ses communications au Conseil du 2 octobre 2024, a informé que le 30 septembre, le Président de la Commission paritaire, le Professeur Marini, nous a prévenus par courriel que la Commission paritaire a approuvé le projet de décret législatif concernant les dispositions d’application du Statut spécial relatives aux concessions de dérivation des eaux. Il a également mentionné que le Ministère procédera à la transmission du schéma au Conseil régional pour approbation. Testolin a tenu à remercier les membres régionaux de la Commission paritaire pour le travail effectué, ainsi que les représentants de l’État pour leur précieuse collaboration.

I lavori del Consiglio, convocati oggi 2 e domani 3 ottobre 2024, si sono aperti nel ricordo della figura di Silvio Trione, Consigliere regionale della Democrazia Cristiana dal 1988 al 1993 e Sindaco di Nus dal 1985 al 1988 e dal 1995 al 2000. Il Presidente Alberto Bertin, nell'esprimere a nome dell'Assemblea il profondo cordoglio e la vicinanza alla famiglia, ha evidenziato che alla passione per la politica, Silvio Trione ha unito l'impegno nelle istituzioni, spendendosi anche a servizio del mondo del volontariato. Era un uomo impegnato, nel significato più bello e nobile del termine. Bertin ha sottolineato che era sempre piacevole e interessante discutere con lui, e che la Valle d'Aosta perde un cittadino attento, capace e onesto.

A rappeler sa grande sensibilité humaine et sa passion pour ses engagements, plusieurs membres du Conseil, dont le Capogroupe de Stella Alpina, Carlo Marzi, le Vicecapogroupe de l'UV, Albert Chatrian, le Vicecapogroupe de FP-PD, Andrea Padovani, la Vicecapogroupe de PCP, Chiara Minelli, ainsi que le Président de la Région, Renzo Testolin, ont partagé leurs souvenirs.

Il Presidente Bertin ha riferito all'Aula che, nella giornata di ieri, il Consigliere Claudio Restano ha comunicato l'adesione al gruppo Rassemblement Valdôtain, fuoriuscendo dal gruppo Misto. Restano ha spiegato che la decisione è maturata a seguito della fattiva collaborazione intercorsa durante questo ultimo anno e mezzo di Legislatura con i colleghi di RV. Ha inoltre sottolineato che con Rassemblement Valdôtain e l'associazione culturale cui appartiene condivide molte cose importanti, tra cui la volontà di difendere liberamente gli interessi di tutti i valdostani e di riformare la nostra autonomia.

Le Président Bertin a aussi rappelé la figure de Silvio Trione, Conseiller régional de 1988 à 1993, qui a occupé des postes de Vice-président de l'Assemblée et Président de trois Commissions. Il a souligné son engagement au service de la communauté, notamment en tant que Sindaco du Comune de Nus et à travers son implication dans le volontariat.

Il 24 e il 30 settembre, i gruppi Rassemblement Valdôtain e Misto hanno depositato due proposte di legge: la prima modifica la nuova disciplina degli interventi a favore dello sport ed è stata assegnata alla quinta Commissione; la seconda contiene disposizioni in materia di polizia locale.

Le 18 settembre, la Giunta regionale ha presentato un disegno di legge in materia di sostegno alle pro loco per l’organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Il provvedimento è stato assegnato alla quarta Commissione per competenza e alla seconda per la compatibilità finanziaria.

Comme convenu lors de la Conférence des Capigruppo du 17 septembre, les initiatives du Président Testolin ont été avancées à aujourd'hui en raison de sa participation au Sommet de la francophonie. À la suite de l'absence de l'Assessore Caveri pour les mêmes raisons, ses initiatives ont également été avancées.

Infine, il Presidente Testolin ha annunciato che giovedì 3 ottobre parteciperà da remoto alla riunione del Comitato d’indirizzo del Progetto Capire, di cui è Coordinatore per la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e Province autonome.

È quindi intervenuto il Consigliere Restano sulle ragioni della sua adesione: «La decisione è maturata a seguito della fattiva collaborazione intercorsa durante questo ultimo anno e mezzo di Legislatura con i colleghi di RV, ma soprattutto considerando che con Rassemblement Valdôtain e l'associazione culturale cui appartengo condivido molte cose importanti, tra cui la volontà di difendere liberamente gli interessi di tutti i valdostani di nascita, adozione o scelta; la volontà di riformare la nostra autonomia così come anche la sua applicazione, tutelando e valorizzando il territorio, la lingua francese, la libertà individuale e l'iniziativa imprenditoriale privata. Questa decisione esprime anche la volontà di aprire un dialogo costruttivo con tutte quelle forze politiche e sociali che riconoscono l'importanza di tutelare e valorizzare l'identità della Valle d'Aosta. Metto quindi la mia esperienza e professionalità a disposizione di Rassemblement con l'auspicio che, come già avviato da alcuni movimenti politici e associazioni culturali valdostani, si raggiunga l'obiettivo del più ampio progetto politico della creazione di un'area di centro, autonomista e liberale con cui potranno confrontarsi tutte le realtà politiche che si riconoscono nei nostri valori.»