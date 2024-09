IN VALLE D’AOSTA DA MARTEDÌ 1 OTTOBRE SARANNO IN PAGAMENTO LE PENSIONI DI OTTOBRE

Poste Italiane ha comunicato che a partire da martedì 1 ottobre, le pensioni del mese di ottobre saranno disponibili per il ritiro in tutti i 71 Uffici Postali della Valle D’Aosta. Questa operazione rappresenta un momento cruciale per molti pensionati, che potranno accedere ai loro fondi in modo comodo e sicuro.

In aggiunta al tradizionale ritiro presso gli uffici postali, i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che hanno scelto l’accredito delle pensioni potranno prelevare i loro fondi direttamente dai 45 ATM Postamat presenti nella provincia. Questa opzione non solo facilita il processo di prelievo, ma consente anche di evitare le code e i tempi di attesa che spesso si registrano agli sportelli.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla polizza assicurativa gratuita disponibile per i possessori di Carta di Debito associata a conti e libretti. Questa polizza offre un risarcimento fino a 700 euro per i furti di contante che si verificano nelle due ore successive a un prelievo effettuato, sia presso gli sportelli postali sia dagli ATM Postamat. Questa misura è particolarmente utile per garantire una maggiore sicurezza durante le operazioni di prelievo, un aspetto fondamentale in un contesto di crescente attenzione alla sicurezza dei propri risparmi.

Per evitare assembramenti e garantire un servizio efficiente, Poste Italiane raccomanda a tutti i pensionati di recarsi a ritirare le pensioni in tarda mattinata o nel pomeriggio, privilegiando i giorni successivi ai primi del mese. Questa accortezza non solo contribuirà a ridurre i tempi di attesa, ma garantirà anche un ambiente più sereno e organizzato per tutti gli utenti.

In un periodo in cui l’accesso ai servizi finanziari è più importante che mai, Poste Italiane si impegna a offrire soluzioni pratiche e sicure, dimostrando attenzione alle esigenze dei propri clienti.