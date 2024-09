Jeunesse Valdôtaine, une Nouvelle Énergie pour l'Autonomie

L'Assemblée Générale de la Jeunesse Valdôtaine s'est réunie pour élire de nouveaux dirigeants, et c'est ainsi que Sylvie Bonel, 21 ans, originaire d'Arnad, a été élue Animatrice principale, avec Aimé Dujany en tant que Trésorier (Animateur adjoint) et Andrea Prudenziati en tant que Secrétaire verbalisant. Le Comité de Coordination est également composé d'André Comé, Daniel Dujany, Marlène Jorrioz, Valérie Poletto, Sylvie Proment et Pietro Vuillermoz.

L'assemblée a été inaugurée par Joseph Rivolin, historien de renom et figure emblématique de l'Union Valdôtaine, qui a partagé une analyse profonde de l'autonomie valdostane, mettant en lumière les étapes historiques essentielles qui ont façonné la région. Ce retour sur l'histoire a servi de fondement pour la jeune génération présente, soulignant l'importance de comprendre son passé afin de mieux appréhender l'avenir.

Dans son discours, la nouvelle animatrice Sylvie Bonel a remercié Sylvie Hugonin pour son dévouement et son travail accompli au fil des ans. Elle a ensuite affirmé que la Jeunesse Valdôtaine a un rôle crucial à jouer dans les années à venir. « Nous sommes l'avenir, et notre devoir n'est pas seulement de ne pas oublier le passé, mais surtout de le connaître en profondeur afin de regarder vers demain avec responsabilité et ambition. Il ne s'agit pas de vivre dans la nostalgie, mais d'utiliser notre histoire comme un socle sur lequel bâtir des projets ambitieux », a-t-elle déclaré.

Bonel a également abordé la situation politique régionale et l'importance du mouvement autonomiste. Elle a insisté sur le fait que le processus de réunification est un pas décisif vers une conception commune et renforcée de l'autonomie, reposant sur des valeurs historiques qui doivent être protégées et cultivées, en particulier par les jeunes. « Nous avons remporté une grande victoire avec la réunification, qui a marqué le début d’un processus allant dans la bonne direction : celle de recréer une maison autonomiste. Mais, au-delà des mots et des écrits, ce passage doit se concrétiser par des actes », a-t-elle ajouté.

Pour Bonel, il est impératif que la Jeunesse Valdôtaine s’affirme en tant que seule voix des jeunes autonomistes en Vallée d’Aoste. « Nous devons être critiques et ne pas craindre de nous exprimer, de dénoncer ce que nous ne partageons pas et de soutenir ce qui fait partie de notre identité. Nous sommes jeunes, et cela nous donne un avantage : la possibilité de faire des erreurs et d'en tirer des leçons », a-t-elle souligné.

Son programme s'articule autour de deux axes principaux. D'une part, il s'agit de reconstruire un groupe de jeunes autonomistes engagés, unis et conscients de l'importance de l'autonomie. « Pour parvenir à créer ce groupe bien uni, nous avons prévu différents événements au cours de l’année. Nous commençons dès aujourd'hui avec cet exposé historique sur l'autonomie de la part de Joseph Rivolin. Ce n’est que le premier pas qui nous mènera vers une analyse plus approfondie du Statut et de ses applications, avec une série de rencontres dans les mois à venir », a-t-elle précisé.

D'autre part, la Jeunesse Valdôtaine entend élargir son horizon en collaborant avec d'autres mouvements autonomistes, tant au niveau national qu'européen. « Nous devons favoriser le dialogue avec les autres réalités autonomistes. L'échange culturel et politique doit devenir un levier de croissance pour nos membres. Nous devons, dans nos modestes dimensions, aspirer à faire de notre région un exemple vertueux capable d'inspirer au niveau international », a-t-elle encouragé.

Devant une salle comble de jeunes, Sylvie Bonel a remercié les membres pour la confiance accordée et a conclu en affirmant : « La Jeunesse Valdôtaine s’engage à jouer un rôle clé dans cette période de changements, en étant une force motrice pour les jeunes de la région, en favorisant le dialogue avec l'Union Valdôtaine et en apportant des idées nouvelles pour que notre région continue de briller dans le paysage autonomiste. »

Ce rassemblement a non seulement marqué un tournant dans la direction de la Jeunesse Valdôtaine, mais a également renforcé l'idée que les jeunes sont au cœur de l'avenir autonomiste, prêts à se battre pour leurs droits et leur identité tout en se tournant résolument vers l'avenir.