IN-CANTO AL “MOON-CUNI” 2024

La seconda edizione di “In-canto al Moon-cuni” sarebbe stata una serata speciale, dal tramonto del sole al sorgere della luna, ma quest’anno lo spettacolo serale ha avuto il cielo coperto. Tuttavia, il paesaggio con le nuvole ha offerto una nuova e interessante scenografia.

I Comuni coinvolti sono stati tre, tutti con il territorio convergente verso la cima del Mun-Cuni: Avigliana, Reano e Trana. Le escursioni sono partite da Avigliana e da Reano e hanno attraversato sentieri ben tenuti e ben segnalati (Stra Veja Viana – Raian, Sentiero Gianfranco Salotti, Via dei Pellegrini). Gli oltre 70 partecipanti (una buona adesione nonostante l’incertezza delle previsioni meteorologiche) si sono ritrovati alla pietra confinale dei tre Comuni, nei pressi del Col Buchet, importante punto panoramico e strategico. La comitiva si è poi trasferita sull’arena prativa del Moncuni, a 200 metri dalla cima. Una pausa per ammirare i laghi di Avigliana, la torbiera di Trana e l’alta Val Sangone, contornata dalle sue montagne (dal Monte Pietraborga al Pirchiriano, passando per i Tre Denti di Cumiana, il Freidour, il Cristetto, la Punta dell’Aquila, il Salancia, il Ciabergia, il Costabruna, Pian Real e il Robinet), con l’inatteso scorcio sui monti coperti di neve dell'Alta Val Chisone.

L'assessore di Avigliana Andrea Remoto con altri amministratori (ph. Arnaldo Reviglio)

Poi la parola è passata agli amministratori: l’assessore Andrea Remoto di Avigliana, il sindaco di Reano Piero Troielli, l’assessore Paola Ladame di Trana (era presente anche l’assessore di Trana Marina Checchinato). Tutti i rappresentanti dei tre Enti, che hanno patrocinato l’iniziativa, hanno ringraziato le associazioni direttamente coinvolte nell’organizzazione (EcoVolontari - gruppo sentieri di Avigliana, A.I.B. Reano, A.I.B. Trana, Gruppo Volontari Protezione Civile di Avigliana) e hanno auspicato non solo il ripetersi dell’iniziativa, ma l’allargamento della medesima agli altri Comuni della Collina Morenica Rivoli – Avigliana (Buttigliera Alta, Rosta, Rivoli, Villarbasse, Rivalta, Bruino, Sangano), sottolineando anche l’ottima sinergia e il bel momento comunitario, inserito in uno splendido scenario.

Coro col pubblico all'imbrunire (ph. Arnaldo Reviglio)

Dopo la cena al sacco, l’esibizione del coro gospel "The Rising Voices Choir" di Bruino, diretto da Cinzia Carraturo, ha intrattenuto i presenti. Al termine dell’evento musicale, molto apprezzato, alle 21:30 circa, è iniziato il rientro di gruppo alla luce delle torce. Sulla via del ritorno è comparsa anche la luna (quasi piena, erano trascorsi due giorni dal plenilunio): potrebbe essere stato un invito per dire “ci sono sempre, l’anno prossimo ritornate”.