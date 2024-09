Mielivres, La Dolcezza della Letteratura Torna a Chatillon

La manifestazione, promossa in collaborazione con il gruppo “Cultura” e le “Edizioni Pedrini”, si propone di celebrare la letteratura attraverso un programma ricco di eventi, presentazioni di libri e incontri con autori.

Un elemento distintivo di “Mielivres” è la sua particolare attenzione verso il mondo del miele, un prodotto simbolo della tradizione locale, che funge da filo conduttore per le narrazioni e le riflessioni degli autori ospiti. Durante il festival, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi in degustazioni tematiche legate a questo dolce alimento, legando l'identità del territorio alle opere letterarie proposte.

L'inaugurazione del festival avverrà venerdì 18 ottobre con i saluti istituzionali del sindaco Camillo Dujany. La serata proseguirà alle 21.00 con la presentazione del libro “Balme, Balmit Barmet, passeggiate per tutte le stagioni” di Daniela Ghirardo. In seguito, altri autori si uniranno alla kermesse, il tutto coronato da una degustazione curata dall’“Unione Cuochi Valle d’Aosta”.

Il sabato, a partire dalle 15.30, sarà un pomeriggio dedicato alla poesia con Evelyne Parouty e Serenella Brunello, del Circolo Letterario del Cardo, che presenteranno le loro opere. Inoltre, la presenza di Laurent Sarteur, vincitore del Premio Images 2024, arricchirà ulteriormente il programma, con la sua presentazione “Stella d’Oriente”.

Domenica 20 ottobre sarà una giornata speciale per gli appassionati di letteratura e giornalismo, con la partecipazione di Andreja Restek, una delle foto reporter indipendenti più note al mondo, che presenterà il suo volume “La Solitudine della Verità”. La conclusione degli incontri letterari è prevista intorno alle 18.00 con la presentazione del volume “Vino è Donna” dell’autrice Maria Luisa Alberico. A seguire, sarà offerto un aperitivo preparato dall’Azienda Agricola “La Grotta di Vegneron” di Chambave.

Tutti gli eventi del festival sono a ingresso gratuito e si terranno presso il Palazzo Comunale – Salone Centro Incontri – di via Chanoux 11 a Chatillon, un’occasione imperdibile per gli amanti della letteratura e della cultura locale. Non perdere l'opportunità di partecipare a questo festival che promette di unire dolcezza e narrazione in un'atmosfera unica e coinvolgente.