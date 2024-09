L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: IL PAPA E LE STREGHE

Caro Direttore,

Ti auguro con affetto e stima buona giornata e buon lavoro.

Ho letto le ultime raccomandazioni di Papa Francesco su cartomanti e oroscopi.

Pur ammirandolo per molte cose, mi permetto di dissentire. Sono altre le categorie "demoniache", secondo me. E restano impunite.





Premesso che gli onesti e I disonesti possono trovarsi ovunque, nessuno è obbligato a consultare un operatore esoterico.





Ma quando soffriamo per qualche malattia o siamo terrorizzati dalla burocrazia, cerchiamo salvezza presso professionisti, che non sempre si rivelano onesti. Non abbiamo la possibilità di farne a meno.





Versiamo un sofferto anticipo a coloro che promettono di tutelarci e poi non li sentiamo mai piú. Oppure paghiamo una visita e una terapia che ci lasciano come prima.





La burocrazia uccide realmente tantissime persone, private dei propri diritti. Pensiamo agli sfratti, ai pignoramenti, alle gabelle, al lievitare dei mutui, ai costi assurdi di una successione.





Di questo, a mio avviso, dovrebbe preoccuparsi il Santo Padre. E magari potrebbe chiedere perdono a milioni di innocenti streghe bruciate sui roghi per secoli da Tutte le Chiese dette cristiane (??).





Tante cartomanti e guaritrici di paese sperimentano le critiche e lo scrocco sistematico da parte dei compaesani scrocconi e criticoni.





Con stima,

Lettera firmata





Cara Lettrice,

Grazie per la tua lettera, che tocca questioni delicate e complesse. Condivido la tua preoccupazione per le ingiustizie e le sofferenze causate dalla burocrazia e da alcuni professionisti che, in momenti di vulnerabilità, non offrono il supporto che ci si aspetta da loro. Non si può negare che, in certe circostanze, ci si senta abbandonati da chi dovrebbe aiutarci, e questo è un dramma che il Santo Padre non ignora.

Tuttavia, mi permetto di esprimere una parziale divergenza su un punto importante. È vero, nessuno è obbligato a consultare un operatore esoterico, ma è proprio qui che risiede il pericolo. Streghe, maghi e cartomanti sono molto più presenti nella società di oggi di quanto si creda, e spesso si approfittano delle fragilità altrui, promettendo soluzioni miracolose e facili, che non solo non arrivano, ma aggravano la situazione di chi già soffre.

È importante ricordare che molte persone si rivolgono a questi soggetti non per curiosità, ma perché disperate, alla ricerca di risposte e conforto. In questo senso, l’allarme lanciato dal Papa non è un attacco personale a chi si dedica a queste pratiche, ma piuttosto un invito a riflettere su quanto possano essere dannose per chi, in momenti di debolezza, non trova altro appiglio.

Per quanto riguarda le malefatte della Chiesa nel passato, è doveroso riconoscerle e non dimenticarle. Papa Francesco chiede perdono per gli errori della Chiesa di ieri e di oggi, e il suo invito a non affidarsi a pratiche esoteriche è solo un passo in questa direzione, per proteggere chi è più vulnerabile. Sì, la burocrazia è un mostro che schiaccia molti, e su questo la tua riflessione è sacrosanta, ma ciò non deve distogliere l’attenzione dal rischio altrettanto reale rappresentato da chi, con promesse vuote e illusioni, alimenta false speranze. Con rispetto. pi.mi.