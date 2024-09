Courmayeur: Divieto di circolazione in Val Ferret e Val Veny per emergenza maltempo

causa delle gravi condizioni meteorologiche attese, è stata emessa un'allerta che impone divieti di circolazione pedonale e veicolare in specifiche aree della Val Ferret e della Val Veny. Dalle ore 10:30 del 26 settembre 2024 fino alle 8:00 del 27 settembre, sarà vietato percorrere la strada comunale della Val Ferret a partire dalla sbarra di La Palud, con l'unica eccezione per i tratti di strada indicati dalla striscia verde. Questo divieto riguarda tanto i mezzi di trasporto quanto i pedoni, con lo scopo di evitare situazioni di potenziale pericolo dovute alle condizioni atmosferiche estremamente avverse previste nelle prossime ore.

Un altro importante divieto è stato imposto lungo la pista della Brenva in direzione della Val Veny. Inoltre, dalle 10:30 del 26 settembre, sarà vietata la circolazione lungo la strada comunale della Val Veny, a partire dal ponte delle capre, e tale provvedimento resterà in vigore fino a quando non verrà comunicata una revoca ufficiale dalle autorità locali. Queste misure precauzionali sono necessarie per garantire la sicurezza delle persone, visto l'elevato rischio di frane, allagamenti e altri fenomeni pericolosi legati alle condizioni meteo in rapida evoluzione.

Le autorità hanno comunque previsto la possibilità di aprire finestre temporanee di transito in caso di reali necessità. Tali aperture, gestite dal sindaco o dal responsabile comunale di protezione civile, saranno possibili solo durante le fasi meno intense della perturbazione e sempre a rischio e pericolo del richiedente. Sarà, quindi, fondamentale che chi si trova nella zona interessata presti massima attenzione alle comunicazioni ufficiali e rispetti scrupolosamente le indicazioni delle forze dell'ordine.

Il maltempo atteso nelle prossime ore rappresenta un pericolo serio e concreto. Le autorità locali invitano tutta la popolazione a evitare spostamenti non strettamente necessari e a mantenersi aggiornati sull'evolversi della situazione, seguendo le istruzioni diramate dai canali ufficiali. La sicurezza pubblica è la priorità e il rispetto dei divieti è essenziale per prevenire rischi inutili e garantire l'incolumità di tutti.