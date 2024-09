II Commissione: parere favorevole sul disegno di legge per il reclutamento di Vigili del fuoco

La seconda Commissione "Affari generali", riunita nella mattina di oggi lunedì 23 settembre 2024, ha espresso parere favorevole a maggioranza, con l'astensione dei gruppi Lega VdA e RV, su un disegno di legge che contiene disposizioni straordinarie e urgenti per il reclutamento nel Corpo valdostano dei Vigili del fuoco.

Presentato l'11 settembre, il disegno di legge si compone di cinque articoli, sui quali relazionerà in Aula il Presidente della Commissione, Antonino Malacrinò (FP-PD), e sui quali oggi sono stati sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil, Savt e Conapo.

«Il provvedimento - specifica il Presidente Malacrinò - è volto a semplificare e armonizzare le procedure di reclutamento dei Vigili del fuoco per dare una risposta concreta alla carenza di personale evidenziata in questi anni. Sarà portato all'attenzione del Consiglio nell'adunanza in programma il 2 e 3 ottobre prossimi.»

Iniziato l'esame del Defr 2025-2027

La Commissione ha inoltre iniziato l'esame del Documento di economia e finanza regionale per il triennio 2025-2027, sentendo il Presidente della Regione, Renzo Testolin.

Il Defr è stato depositato l'11 settembre dalla Giunta regionale: il documento traccia le linee di programmazione per il prossimo triennio, indicando gli obiettivi strategici a partire dall'analisi del contesto economico e finanziario internazionale, italiano e valdostano.

«I lavori - dice il Presidente Malacrinò - proseguiranno con le audizioni degli Assessori regionali, ancora da calendarizzare.»