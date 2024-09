Unità e Sostenibilità, gli Enti Locali aldostani in assemblea per elezioni e progetti

L’incontro ha avuto inizio con le parole del Presidente del CELVA e del CPEL, Alex Micheletto, il quale ha espresso solidarietà ai Comuni dell’Emilia Romagna, recentemente colpiti da nuove alluvioni, a poco più di un anno dai drammatici eventi metereologici del 2023. Inoltre, Micheletto ha ricordato la scomparsa di Stefano Rabaglio, Assessore del Comune di Issime, porgendo condoglianze a nome di tutti gli Enti Locali valdostani alla famiglia e alla comunità di Issime e dell’Unité Walser.

L'Assemblea Precongressuale Regionale si è concentrata sull'elezione dei delegati alla XX Assemblea Congressuale Nazionale dell’ANCI, in programma a Torino il 20 novembre 2024. In conformità alle direttive del Consiglio Nazionale e in base al numero dei Comuni valdostani associati, il CELVA doveva eleggere sette delegati, oltre al Sindaco di Aosta, delegato di diritto, e a un Consigliere nazionale in quota regionale. I lavori sono stati inaugurati con i saluti, via telefono, del Presidente facente funzioni di ANCI, Roberto Pella. I delegati eletti per l’Assemblea Congressuale ANCI Torino 2024 sono stati: Vittorio Stefano Anglesio, Sindaco di Introd; Stefania Clos, Sindaco di Oyace; Lorena Engaz, Sindaco di Torgnon; Speranza Girod, Sindaco di Fontainemore; Michel Martinet, Sindaco di Gressan; Roberto Rota, Sindaco di Courmayeur; e Michel Savin, Sindaco di Challand-Saint-Victor. Il Consigliere nazionale in quota regionale eletto è stato Andrea Barmaz, Sindaco di Saint-Pierre.

A seguire, ha avuto luogo l'Assemblea del Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), durante la quale sono stati espressi due pareri. Il primo riguardava un disegno di legge regionale in materia di mobilità sostenibile, illustrato da Ronny Borbey, responsabile politico per la tematica. Il parere è stato positivo. Successivamente, è stata discussa la proposta di deliberazione della Giunta regionale relativa all’aggiornamento tecnico del volume IV del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti per il quinquennio 2022/2026. Questo punto è stato presentato dal Coordinatore della conferenza dei Presidenti delle Unités, Michel Martinet, preceduto dall’intervento dell’Assessore regionale alle Opere pubbliche, Davide Sapinet (nella foto).

Tuttavia, l’Assemblea ha deciso di rinviare l’espressione del parere, poiché è emersa la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici in merito al documento di studio sulla riorganizzazione delle discariche per rifiuti inerti, trasmesso recentemente dagli uffici preposti.

A conclusione delle due Assemblee, si è tenuta la presentazione del libro di Anna Fosson, intitolato “L’Essenziale del Cerimoniale. Simboli, eventi e manifestazioni: guida pratica per Comuni, associazioni e aziende”. L’evento ha visto la partecipazione di figure di rilievo, tra cui il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, Renzo Testolin, il Presidente del CELVA, Alex Micheletto, e il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Valle d’Aosta, Marco Capula.





Anna Fosson