Lega VdA raccoglie firme pro Salvini

“Sei anni di carcere per aver cercato di bloccare il traffico di migranti sono una follia”. Commenta così Marialice Boldi, Segretario della Lega Vallée d’Aoste, la richiesta di sei anni di carcere per il vice Premier Matteo Salvini nell’ambito del processo Open Arms. “Gli italiani, il 4 marzo 2018, con il loro voto hanno chiesto a Matteo Salvini di fermare gli sbarchi. In qualità di Ministro dell’Interno, Salvini ha mantenuto la promessa data agli elettori difendendo i confini nazionali. Ci sono numerosi Stati che hanno regole molto severe per l’immigrazione nel proprio Paese, il che dimostra che difendere i confini non è un reato. Per questo motivo saremo nelle piazze dei Comuni italiani per esprimere il nostro sostegno a Matteo Salvini nei cui confronti è in atto un processo politico per screditare lui ed il Governo di centrodestra”.



Il 26 e il 28 settembre la Lega Vallée d’Aoste raccoglierà le firme a sostegno di Matteo Salvini. Il 26 settembre, dalle 9.30 alle 13, saremo a Morgex in piazza del mercato. Il 28 settembre, sempre dalle 9.30 alle 13, saremo invece a Pont-Saint-Martin in piazza IV Novembre.



“Nei gazebo e poi a Pontida il 6 ottobre - continua il Segretario Boldi - dimostreremo che, nonostante il desiderio di certa sinistra e del Movimento cinque stelle di cancellarci, la Lega è più compatta che mai, al fianco del nostro Segretario. Noi stiamo con Matteo Salvini!”