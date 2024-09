Solidarietà in Musica, la famiglia Rava-Dellepiane raccoglie oltre 10.000 euro per progetti benefici

La solidarietà si esprime spesso nei modi più creativi e inaspettati, come dimostra l'iniziativa portata avanti dalla famiglia di Maria Matilde Rava e Filippo Dellepiane, due liguri affezionati a Courmayeur, che hanno deciso di sostenere progetti benefici attraverso eventi speciali. In collaborazione con la Lymph Foundation, guidata da Andrea Borney, hanno organizzato due raccolte fondi che hanno saputo unire intrattenimento e altruismo, dimostrando come il volontariato e il terzo settore possano essere supportati anche in forme originali e coinvolgenti.

La prima iniziativa è stata un concerto di beneficenza intitolato "Candlelight charity concert", tenutosi il 3 agosto nei prati di La Saxe, a pochi passi dalla residenza della famiglia. I protagonisti della serata sono stati i "Delta del Rio", una band emergente di indie folk contemporaneo, il cui stile mescola musica corale e suoni acustici. Le loro voci, intrecciate come strumenti musicali, hanno riempito l’aria estiva di melodie e testi profondi, creando un’atmosfera suggestiva e toccante. L'evento ha raccolto 3.840,00 euro, destinati a sostenere la “Maison refuge” di Sarre, una comunità che accoglie giovani in situazioni di fragilità e li guida attraverso percorsi educativi condivisi.

Le parole di Don Matteo Mura, salesiano e Vice Presidente della fondazione, hanno evidenziato l'importanza di questa donazione: “La somma rappresenta una importante boccata d’ossigeno per la nostra comunità educante, che vive e risponde ai bisogni intercettati grazie anche alla solidarietà che incontra nel suo cammino”. Il progetto Maison Refuge non è solo un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio spazio di crescita, dove i giovani trovano supporto, sicurezza e la possibilità di costruire un futuro migliore.

La seconda iniziativa, altrettanto significativa, è stata organizzata in occasione del cinquantesimo compleanno di Filippo Dellepiane. Anziché ricevere regali, gli invitati sono stati invitati a fare una donazione a favore di un altro progetto della Lymph Foundation: "Un esoscheletro per Narcisa". Questo progetto mira a fornire un esoscheletro, uno strumento innovativo per la riabilitazione delle persone con disabilità in Valle d’Aosta, offrendo loro nuove opportunità di recupero fisico e di miglioramento della qualità della vita. Grazie alla generosità degli amici e dei parenti di Filippo, sono stati raccolti 6.890,00 euro.

In totale, le due iniziative hanno permesso di raccogliere ben 10.780,00 euro, una cifra considerevole che contribuirà a migliorare concretamente la vita di chi si trova in condizioni di bisogno. Andrea Borney, Presidente della Lymph Foundation, ha sottolineato il valore di queste iniziative con parole semplici ma incisive: “Un modo originale per sostenere chi sostiene, per aiutare progettualità di enti benefici e coinvolgersi in prima persona per dare un contributo al mondo del volontariato e del terzo settore”.

Questi eventi ci ricordano come, anche in un contesto apparentemente lontano dai tradizionali canali di raccolta fondi, si possa fare la differenza. Le azioni della famiglia Rava-Dellepiane sono un esempio luminoso di come si possano unire passione, empatia e creatività per sostenere cause importanti e trasformare momenti di festa in gesti di autentica solidarietà.