Rappresentazione teatrale de Le Falabrac di Brusson

La compagnia teatrale Le Falabrac si esibirà nel salone delle scuole di Brusson, in occasione della festa patronale di San Maurizio, nella serata di domenica 22 settembre prossimo, con inizio alle 21, nella pièce: «3 generation a l’ehcola» (Tre generazioni di alunni... dall'800 ai giorni nostri)

Testo: scritto dalla compagnia

Attori: Carlo Bordet, Anna Borghesio, Alex Curtaz, Veronica Dondeynaz, Ivano Favre, Paola Favre, Emil Garda, Michele Giachino, Dennis Gens, Gaël Jans, Thierry Gens, Giuliana Lévèque, Laura Lévèque, Annie Revil, Patrick Revil, Gaël Sarteur, Didier Trèves, Cristina Vuillermin, Demis Vuillermin, Nathalie Vuillermin.

«Torniamo sul palco con entusiasmo in occasione della festa patronale locale – dice Ivano Favre, attore e presidente de Le Falabrac dal 2022 – e siamo contenti di condividere la serata con la compagnia teatrale dialettale "La Lippa" di Issogne, che presenterà la sua pièce Ciac… Se Gire…, scritta e diretta da Roger Vuillermin, nonché con il Coro Joie de Chanter di Brusson che, con La douceur de ton sourire, presenterà il CD del suo decennale».

L’avventura della compagnia teatrale dialettale di Brusson inizia con la notizia «Teatro in patois: riprende l’attività della filodrammatica di Brusson...» sul bollettino parrocchiale del 30 novembre 2002, con debutto l’anno dopo alla festa patronale. Nel 2004 adotta il nome di Le Falabrac, che indica una persona vivace, spiritosa e un po' dispettosa, e nel 2005 debutta al Printemps Théatral. Ad affiancare la compagnia, in alcune pièces e alla festa patronale, dal 2006 ci sono Les Falabraquïn, il gruppo dei piccoli. Dal 2007 Le Falabrac si identifica con il gufo, simbolo d’ironia e saggezza, scelto anche per la sua simpatica goffaggine, mentre Les Falabraquïn con un gufetto.

L’entrata alla serata è libera.