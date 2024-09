Aosta: Domenico Broglio subentra a Laurent Dunoyer nel Consiglio Comunale

Il Consiglio comunale di Aosta ha ufficialmente accolto Domenico Broglio, che subentra a Laurent Dunoyer nel gruppo dell'Union Valdôtaine. Questo avvicendamento arriva dopo le dimissioni di Dunoyer, annunciate lo scorso agosto per "motivi professionali". Dunoyer, capogruppo dell'UV dal 2020, ha lasciato un vuoto che ora Broglio, con una lunga carriera di impegno civico e associativo, è pronto a colmare.

Domenico Broglio, originario di Lusiana (Vicenza), ha 80 anni ed è un perito industriale in pensione. Non è nuovo al panorama valdostano, avendo ricoperto ruoli significativi nella comunità locale. Attualmente, è capogruppo degli alpini di Saint-Martin-de-Corléans e segretario della sezione valdostana dell'Associazione nazionale alpini. La sua lunga esperienza e il suo impegno nella vita associativa e sociale della Valle d'Aosta sono stati accolti con favore dai membri del Consiglio.

Il nuovo consigliere dell'Union Valdôtaine, con il suo background e la sua dedizione alla comunità, rappresenta una continuità nel servizio pubblico, portando con sé un forte legame con le tradizioni e le esigenze locali. La sua nomina è vista come una preziosa risorsa per il Consiglio comunale di Aosta, che potrà contare su una figura esperta e radicata nel territorio.

L'accoglienza di Broglio segna un nuovo capitolo per l'Union Valdôtaine e il Consiglio comunale, con la speranza di proseguire e rafforzare le iniziative in corso per il benessere della comunità e lo sviluppo della città di Aosta.