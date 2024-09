Bricherasio: La Penna d'Oro e La Pace due premi letterari per scrittori e poeti

La cittadina di Bricherasio si prepara a ospitare due prestigiosi eventi letterari che offrono agli scrittori e ai poeti l'opportunità di mettere alla prova il loro talento.

Il Premio Culturale “Città di Bricherasio” giunge alla sua dodicesima edizione e il Premio Letterario “La Penna d’Oro” celebra la decima edizione, entrambi con il patrocinio del Comune di Bricherasio e organizzati dallo Spazio Artistico-Culturale Myo-Sotis in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Bricherasio.

Il Premio Culturale “Città di Bricherasio” prevede diverse sezioni che accolgono varie forme di espressione letteraria: il tema è "LA PACE". Per la poesia in lingua italiana e in vernacolo, è possibile partecipare con due poesie per sezione, ciascuna composta al massimo da 45 versi. Gli interessati possono presentare anche opere aggiuntive con un costo supplementare. Per la sezione dedicata al racconto in lingua italiana, è richiesta la presentazione di un testo di massimo quattro cartelle formato A4 su tema libero. La scadenza per l'invio delle opere è il 5 ottobre 2024. Le opere devono essere inviate in quattro copie, di cui una sola firmata, con un costo di partecipazione di 10 euro per sezione, più un supplemento per ogni opera aggiuntiva. La partecipazione a più sezioni è consentita, purché venga rispettata la quota indicata. Le opere possono essere inviate per posta o via email, con l'aggiunta di un costo per spese di stampa e fotocopie per le spedizioni elettroniche. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 16 novembre 2024 presso il Palazzo del Municipio di Bricherasio, con premi per i primi tre classificati di ciascuna sezione, inclusi diplomi, trofei, e medaglie.

Il Premio Letterario “La Penna d’Oro” si rivolge invece a libri di narrativa e racconti. Le opere devono essere inviate entro il 30 agosto 2024: i libri devono essere inviati in tre copie, mentre i racconti in quattro copie, con solo una copia firmata. La quota di partecipazione è di 20 euro per ogni sezione e deve essere versata su carta Postepay. Le opere devono essere inviate con la scheda di partecipazione e copia della ricevuta di versamento. È possibile anche inviare racconti via email, con un costo aggiuntivo per spese di stampa. La cerimonia di premiazione si terrà il 16 novembre 2024, alle 10:00, sempre presso il Palazzo del Municipio di Bricherasio. I primi classificati di ciascuna sezione riceveranno un Diploma d’Onore e una Penna d’Autore, mentre i segnalati riceveranno una pergamena e una penna. Le copie dei libri verranno restituite su richiesta, mentre una copia sarà donata alla Biblioteca di Bricherasio.

Entrambi i concorsi riservano ai partecipanti l'autorizzazione all'uso dei dati personali secondo la legge sulla privacy e accettano la pubblicazione delle opere su riviste culturali. Per ulteriori informazioni su entrambe le competizioni, è possibile contattare l'organizzatrice Marina Ernesta Flecchia tramite telefono o email.