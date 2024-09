PLAISIRS DE CULTURE EN VALLEÉ D’AOSTE 2024

Nell’ambito della manifestazione Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste 2024, il Centro Saint-Bénin e il Museo Archeologico Regionale di Aosta ospiteranno due visite guidate alle mostre aperte durante la rassegna culturale.

Nello specifico al Centro Saint-Bénin in Via Boniface Festaz 27 ad Aosta, Daria Jorioz, dirigente delle Attività espositive e promozione dell’identità culturale, condurrà una visita guidata alla mostra Sguardi di intesa. La moda fotografata dalle donne il giorno mercoledì 18 settembre 2024 a partire dalle ore 17.

Il Centro Saint-Bénin ospita la prima mostra istituzionale nel nostro Paese in cui viene proposta una ricognizione sulla fotografia di moda realizzata dalle donne. Nel corso del tempo la donna è stata soggetto delle immagini di moda, raramente artefice: qui ci si pone dall’altro punto di vista. I materiali esposti sono per la maggior parte vintage (circa l’80% delle opere in mostra sono originali) ed è possibile ammirare le opere di Brigitte Niedermair (che ha recentemente realizzato campagne fotografiche per Dior), Maripol, Ellen von Unwerth, Julia Hetta. Vanessa Beecroft ha invece utilizzato la moda per la sua ricerca, così come Viviane Sassen, il cui lavoro è stato di recente oggetto di un’antologica a Parigi, ma anche l’italiana Ilaria Orsini. Un’antesignana è stata la francese Irina Ionesco, il cui lavoro è velato da un alone di mistero. Una sezione finale è dedicata ad alcune artiste emergenti: Lucia Giacani, Angelica Cantù Rajnoldi e la giovanissima valdostana Veronique Mazzoli.

Prenotazione obbligatoria, telefonando dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0165. 272687.

Il Museo Archeologico Regionale, in piazza Roncas 12 ad Aosta, ospiterà giovedì 19 settembre 2024 con inizio alle ore 17 una visita guidata alla mostra ArteNumero. Gli artisti e il numero tra XX e XXI secolo.

La visita, condotta da Daria Jorioz, accompagnerà il visitatore alla scoperta di una mostra che comprende oltre settanta opere di importanti artisti italiani e internazionali divise in cinque sezioni, in un percorso trasversale che attraversa linguaggi, tematiche, pensieri della storia in cui il numero diviene momento fondamentale di riflessione per l’artista e per l’osservatore. La rassegna, curata da Angela Madesani, volge uno sguardo sul panorama dell’arte degli ultimi sessant’anni attraverso l’utilizzo del numero.

Prenotazione obbligatoria, telefonando dalle 9 alle 19 al numero 0165.275902.

Si ricorda che nella settimana dedicata alla rassegna Plaisirs de Culture en Vallée d’Aoste, dal 14 al 22 settembre 2024, le mostre al Centro Saint-Bénin e al Museo Archeologico regionale saranno ad ingresso gratuito. Il programma dettagliato delle iniziative di Plaisirs de Culture è disponibile sul sito internet www.regione.vda.it.