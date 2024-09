Stella Alpina rend hommage au Président Mattarella et propose de nommer l’Université en l'honneur de Federico Chabod

Stella Alpina exprime sa profonde gratitude au Président Mattarella, en visite à Aoste le samedi 7 septembre à l’occasion du 80e anniversaire de la Résistance, de la Libération et de l’Autonomie, en ce jour où, en 1945, furent promulgués les Décrets Lieutenantaux marquant le premier pas vers l'Autonomie de la Vallée d’Aoste. Les paroles prononcées par le Chef de l’État lors de son discours ont résonné profondément, en particulier lorsqu’il a ancré la Spécialité de notre région à l’histoire et à la norme, avec des références au débat parlementaire de l’Assemblée Constituante. Le Président a rappelé deux figures essentielles de l’Autonomie valdôtaine : « La classe dirigeante qui s’apprêtait à assumer des responsabilités en Vallée avait les pieds solidement ancrés dans la Résistance : Émile Chanoux, l’un des fondateurs de la Jeune Vallée d’Aoste, martyr de la liberté, et Federico Chabod, le partisan Lazzaro, premier président du Conseil de la Vallée. »

À l’occasion de l’inauguration simultanée de la nouvelle siège de l’Université de la Vallée d’Aoste, qui s’est tenue en présence du Président de la République, Stella Alpina espère que l’Université puisse devenir une ressource encore plus précieuse pour le territoire local, capable d’attirer des étudiantes et étudiants, y compris d’autres régions, et que, grâce à la recherche et à l’enseignement, elle devienne un véritable moteur de développement pour notre Vallée, avec des retombées sociales et économiques importantes.

L’Université valdôtaine, en partant des spécificités de son territoire et en s’ouvrant davantage à des collaborations extérieures, possède toutes les qualités pour devenir un pôle d’excellence pour les nouvelles générations de la Vallée d’Aoste ainsi que pour ceux qui trouveront en elle l’environnement idéal pour compléter leur formation et, de préférence, débuter leur parcours professionnel dans notre région. Comme l’a également souligné le Président Mattarella lors de l’inauguration : « Cette université est un point de rencontre en Europe, un point de croisement et de collaboration. Les montagnes ne séparent pas, elles unissent. »

Avec l’installation définitive de l’Université de la Vallée d’Aoste dans sa nouvelle structure, Stella Alpina estime qu’il est temps de lui attribuer un nom qui représente pleinement son identité et qui la rende un pont avec les autres territoires, notamment en Europe.

Stella Alpina propose que la figure de Federico Chabod soit choisie pour incarner ces caractéristiques. Il est en effet l’un des fils les plus illustres de la Vallée d’Aoste. En tant que partisan, Chabod a apporté une contribution précieuse à la lutte de la Libération. En tant que premier Président du Conseil de la Vallée, il a joué un rôle central dans les négociations qui ont conduit à la reconnaissance de l'Autonomie de notre région au sein de l’Italie. Par la suite, il a poursuivi sa carrière universitaire en menant des recherches fondamentales sur l’histoire de l’Europe.

Federico Chabod, tant en tant que politicien qu’historien, a toujours abordé la question de l’Europe, et il est considéré comme un « historien européen » en raison de l’importance de ses travaux historiographiques, encore aujourd’hui d’une grande actualité.

Le Département d'études historiques de l'Université de Milan et l’ANPI de Milan ont rendu hommage à la stature scientifique de Federico Chabod en dévoilant une plaque commémorative, rappelant notamment l'année académique 1943-44, durant laquelle il consacra un cycle de conférences entièrement libre des pressions idéologiques du régime, sur l'idée de nation et d'Europe. L'Université La Sapienza de Rome lui a également dédié une salle dans son Département d'Histoire.

Stella Alpina soumet cette proposition au monde politique, académique et à tous ceux qui reconnaissent le rôle de l’Université comme communauté fondatrice de consciences critiques.