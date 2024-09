Happy Hour finanziario – Cinque appuntamenti formativi gratuiti per i giovani Valdostani

Avvicinare i giovani Valdostani al mondo bancario e ai temi dell’economia attraverso giornate di formazione in ambito finanziario. È questo l’obiettivo del ciclo di appuntamenti dal titolo “Happy Hour finanziario” organizzato dalla Consulta Giovani Soci della BCC Valdostana, in collaborazione con la Direzione Generale della BCC Valdostana.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 settembre 2024, alle ore 18.00, presso la Sala conferenze della BCC Valdostana ad Aosta, in Via G. Garibaldi, n. 3, e sarà dedicato al tema del risparmio. Tanti i temi che saranno approfonditi, tra i quali: perché è importante risparmiare, il bilancio personale e la pianificazione, il conto corrente e gli strumenti di pagamento, impiego del risparmio, i prestiti.

Programma degli incontri e temi:

16/10/2024 - Il conto corrente

20/11/2024 - I prodotti bancari

04/12/2024 - Il prestito

08/01/2025 - La finanza comportamentale

Gli appuntamenti potranno essere seguiti anche in streaming su piattaforma ZOOM, si consiglia la prenotazione all’indirizzo e-mail: consultagiovanisocibccv@gmail.<wbr></wbr>com

"Ancora una volta siamo tutti impegnati verso la comunità, con particolare attenzione ai giovani, attraverso l'organizzazione di incontri gratuiti dedicati all'educazione finanziaria – commenta Enrico Di Francesco, Presidente Giovani Soci BCC Valdostana - Questa iniziativa, aperta sia ai soci che ai non soci, mira a colmare un evidente gap informativo, fornendo ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere meglio il mondo della finanza e gestire in modo consapevole le proprie risorse economiche. Investire nella formazione dei giovani significa costruire un futuro più solido e responsabile, in linea con i valori cooperativi e sociali che da sempre caratterizzano la BCC Valdostana e la Consulta dei giovani soci BCCV."