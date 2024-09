Da CVA sostegno al territorio e inclusione sociale

CVA-Compagnia Valdostana delle Acque, da sempre impegnata a sostenere iniziative sociali, culturali e sportive, ha fissato al 30 settembre il termine per presentare richieste di contributo per progetti che si svolgeranno nel primo semestre del 2025.

Questi contributi, che possono essere erogati sotto forma di sponsorizzazione o donazione, sono destinati a valorizzare il territorio e le persone che lo vivono, e sottolineano l’impegno di CVA non solo sul fronte energetico, ma anche in quello sociale e ambientale.

L’azienda, le cui radici affondano profondamente nella Valle d’Aosta, ha sempre promosso una visione inclusiva e sostenibile della montagna, favorendo progetti che mirano a valorizzare le peculiarità del territorio. Ogni proposta deve infatti rispettare alcuni principi fondamentali, che spaziano dalla promozione delle tradizioni valdostane alla sensibilità per il futuro del pianeta e delle nuove generazioni. Questo approccio si traduce in un sostegno concreto a eventi che esaltano la cultura locale e che coinvolgono associazioni ed enti pubblici, ma anche iniziative che pongono l’accento su tematiche sociali, come il supporto alle persone con disabilità o appartenenti a fasce svantaggiate.

CVA, con questa iniziativa, intende continuare a creare legami profondi e duraturi con il territorio in cui opera. La selezione delle proposte avverrà in base a due macrocategorie valoriali: il valore territoriale e quello sociale. Nel primo caso, si darà priorità a eventi radicati nella storia della regione, unici per la loro natura, che celebrino la montagna e la sua cultura. Il secondo criterio premia invece quei progetti che dimostrano una particolare attenzione verso le persone più fragili, promuovendo inclusione e partecipazione.

Entro il 15 novembre 2024 verranno comunicati i risultati della valutazione delle domande. CVA si riserva poi di scegliere la modalità di erogazione del contributo, che potrà variare tra sponsorizzazione, liberalità o la fornitura di gadget, sempre con l’obiettivo di mantenere elevati standard di qualità del proprio brand. La successiva finestra per la presentazione delle richieste sarà aperta nel 2025, a partire dal 1° gennaio.

Attraverso questa iniziativa, CVA continua a dimostrare come il suo ruolo di grande azienda energetica non si limiti solo alla produzione di energia sostenibile, ma si estenda al sostegno di progetti che fanno del bene alla comunità e all'ambiente. Il suo impegno per il bene comune si esprime quindi nella capacità di intrecciare sviluppo territoriale, rispetto per l’ambiente e attenzione per le persone, offrendo un esempio concreto di come un’impresa possa contribuire positivamente alla società.