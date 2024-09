« 15 semaines chrono » au Tunnel du Mont Blanc

Cette fermeture totale au trafic est nécessaire puisque l’ensemble des équipements de sécurité sont déposés afin de rénover 600 mètres de voûte.

Cette période, choisie en collaboration avec les autorités françaises et italiennes, minimise l'impact sur le tourisme et l’économie locale.

Les travaux se déroulent 24h/24 et 7j/7.

Cette période a été choisie en collaboration avec les préfectures de la Haute-Savoie et de la Vallée d’Aoste, l’automne étant considéré comme la période la moins impactante pour le tourisme, notamment pour les véhicules légers. En effet ce sont les premiers utilisateurs du tunnel : 68 % du trafic en 2023.

Pourquoi rénover la voûte ? Le Tunnel du Mont Blanc a 60 ans et ces travaux doivent lui apporter une nouvelle pérennité. Il est le premier parmi les grands tunnels européens à engager des travaux de rénovation profonds sur sa structure avec des travaux de génie civil de grande ampleur.

Quels sont les objectifs de ce chantier expérimental ? Les enseignements tirés des techniques de rénovation qui seront utilisées en 2024 détermineront la rénovation de 2025 qui portera sur 600 mètres de voûte supplémentaires.

Ces chantiers expérimentaux sont la clé de la poursuite de la rénovation.

Ils permettront d’étudier tous les paramètres et ce n’est qu’à l’issue de ces phases de 2024 et de 2025 que la suite de la rénovation de la voûte pourra être déterminée plus précisément.

Il s’agit d’identifier le meilleur mode opératoire, notamment la durée, la technologie employée, l’impact de la fermeture sur une longue durée et sur les itinéraires alternatifs, etc.

La nature des travaux

Les deux portions de tunnel concernées par ces travaux, situées à environ 2 et 8 km depuis l’entrée française, ont déjà fait l’objet de travaux préparatoires, dont certains ont été réalisés pendant les 9 semaines de fermeture du tunnel à l’automne 2023 : démontage des plaques de revêtement des parois et de leur sous-structure, dépose des lampes et installation de l’éclairage de chantier, mise en place de 1 155 ancrages provisoires (clous en fibre de verre de 5 m).

A partir du 2 septembre, les travaux principaux seront lancés :

dépose des équipements en voûte et piédroits (accélérateurs pour le contrôle du courant d'air longitudinal, caméras et détection automatique d'incident, câble thermométrique, panneaux à messages variables, signalisation verticale, etc.),

mise en place d'un « confinement dynamique » pour intervenir en protection du risque de l'éventuelle présence d'amiante,

rabotage de précision de la structure optimisée à 26 cm au niveau de la clé de voûte,

étanchéité complète dur piédroit et voûte,

réalisation du piédroit du nouveau revêtement coulé en place sur 2,5 mètres de hauteur,

pose, réglage et clavage d'environ 450 éléments de coques préfabriquées en béton armé,

injection de micro-mortier à l'arrière de la voûte et scellement des coques,

