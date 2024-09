Alliance Française Vallée d’Aoste : un automne de culture, musique et solidarité

La présidente Christine Valeton a mis en avant l'importance de la langue et de la culture française pour la communauté valdôtaine, affirmant que « la langue française n'est pas seulement un outil de communication, mais aussi un pont culturel qui nous permet de connaître, de grandir et de rapprocher nos communautés ». Le calendrier des événements débutera le 19 septembre à 17h45 au Foyer du Théâtre Splendor d'Aoste, à l'occasion des Journées du Patrimoine 2024. Dans le cadre de la série « Plaisir de Culture » et en collaboration avec la SFOM (École de Formation et d'Orientation Musicale), l'Alliance Française proposera le spectacle « Des chemins de la Culture », une série de lectures de grands auteurs français tels que Chrétien de Troyes, Montaigne, Hugo et Zola, qui explorent le thème « Routes, réseaux et connexions ».

Ces lectures seront enrichies d'intermèdes musicaux exécutés par les étudiants de la SFOM. Le 20 septembre, des portes ouvertes auront lieu au siège de l'Alliance Française, une journée dédiée à la découverte des activités culturelles et éducatives pour la nouvelle année, avec des rencontres de 10h00 à 19h00. Ce sera l'occasion de découvrir l'offre de formation avec la présence de la Dr Virginie Causignac, directrice et responsable pédagogique de l'Alliance Française de la Vallée d'Aoste. L'un des événements principaux du programme culturel 2024 est le concert gratuit de Benjamin Piat, qui aura lieu le 28 septembre à 21h00 au Théâtre Giacosa d'Aoste. Le chanteur français présentera son album "Bivouac", un projet influencé par ses voyages dans 35 pays, mélangeant des sonorités européennes et orientales. La jeune chanteuse valdôtaine Marie Elter assurera la première partie du concert, interprétant ses propres chansons en français, offrant ainsi une opportunité de valoriser les talents locaux et de créer un lien culturel entre la France et la Vallée d'Aoste.

À partir du 23 octobre 2024, à 17h30, le Café Littéraire reviendra, un rendez-vous mensuel dédié aux amateurs de littérature française, qui se tiendra à la Bibliothèque Régionale d'Aoste. Chaque rencontre sera consacrée à la lecture et à la discussion d'une œuvre d'un auteur français, favorisant le dialogue et le partage. La première rencontre sera dédiée à Mélissa Da Costa et à son livre "Les femmes du bout du monde".

Le cycle se poursuivra avec d'autres auteurs comme Lola Lafon, Marc Dugain et Jean-Baptiste Andrea. Le 21 novembre, la traditionnelle Fête du Beaujolais aura lieu, une occasion de célébrer le vin français avec un apéritif dînatoire à thème, accompagné par le DJ valdôtain Bob Sinisi, qui animera la soirée avec une sélection de vinyles provenant de la collection musicale de l'Alliance Française. En parallèle aux événements locaux, l'Alliance Française de la Vallée d'Aoste poursuivra ses activités à Dakar. La présidente Valeton a souligné l'importance du projet de soutien à la scolarisation dans le quartier de Parcelles Assainies à Dakar, actif depuis 2018.

Ce projet a permis la reconstruction d'une partie de l'école, la construction d'une classe maternelle publique (les maternelles au Sénégal sont toutes privées et donc payantes), la création d'une bibliothèque et l'achat d'ordinateurs pour les élèves. Le projet a également impliqué la communauté valdôtaine grâce au jumelage avec la municipalité de Charvensod, favorisant les échanges culturels entre les jeunes de la Vallée d'Aoste et de Dakar. À partir du 16 septembre 2024, l'Alliance reviendra à Dakar pour renforcer ces échanges culturels et contribuer à la construction du nouveau toit de l'école.

« Notre objectif est de continuer à promouvoir les échanges culturels entre Dakar et la Vallée d'Aoste. Pour cela, nous entamons un dialogue avec la municipalité de Saint-Christophe et certains partenaires privés. L'expérience avec la commune de Charvensod a été particulièrement positive, montrant comment l'interaction entre les jeunes de Dakar et ceux de la Vallée d'Aoste a contribué à faire percevoir le français comme un outil essentiel pour entrer en contact avec des réalités internationales. Cela a permis de rapprocher les jeunes de la langue française, trop souvent perçue comme distante ou ennuyeuse. »