In III Commissione l'aggiornamento del Piano regionale dei rifiuti 2022-2026

Nella mattina di oggi, martedì 10 settembre 2024, la terza Commissione "Assetto del territorio" ha sentito l'Assessore al territorio e ambiente, Davide Sapinet, sulla proposta di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti per il quinquennio 2022-2026. La Commissione ha deciso di audire i principali portatori di interesse al fine di approfondire la tematica prima di esprimere il proprio parere in sede consultiva.

«La proposta di aggiornamento al Piano approvato dal Consiglio Valle nel 2022 - specifica il Presidente della Commissione, Albert Chatrian (UV) - riguarda in particolare il volume IV, ossia i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti. La richiesta di modifica a due anni dall'approvazione del Piano discende da una serie di difficoltà applicative riscontrate in particolare nell'iter di rinnovo di autorizzazioni di impianti. Vista l'importanza del tema, sul quale vi è la massima attenzione, riteniamo utile aprire un confronto più ampio con i tecnici dell'Assessorato, la Conferenza valdostana delle professioni, la Chambre, le associazioni di categoria e quelle ambientaliste oltre che i comitati nati attorno alle discariche di Pompiod e Chalamy.»