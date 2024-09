VACANZE AL MARE IN ROMAGNA PER I SOCI DEL C.T.A.

"Spiaggia sabbiosa, perfetta per rilassarsi, fare piacevoli passeggiate in riva al mare, praticare i vari giochi di gruppo, ma soprattutto spiagge ideali per far giocare e divertire i bambini". Il Presidente del Centro Turistico ACLI della Valle d'Aosta, Alfredo Massai, da molti anni ha scelto la riviera romagnola per le vacanze estive dei soci. Sulla costa adriatica sorgono alcune delle più belle e famose località balneari d'Italia e d'Europa, ed è proprio a pochi chilometri da Rimini, a Torre Pedrera, che anche quest'anno il Centro ha deciso di portare i propri iscritti.

"Le iscrizioni aumentano di anno in anno e questa estate - aggiunge Massai - abbiamo dovuto organizzare due soggiorni marini, il primo a fine giugno e l'ultimo tra fine agosto e inizio settembre. Sono numeri importanti dei quali siamo molto soddisfatti, soprattutto perché ci consentono di svolgere appieno anche quegli impegni sociali che fanno parte della nostra missione associativa: rendere più facile relazionarsi con gli altri, sbloccare atteggiamenti di timidezza e introversione, favorire i contatti umani attraverso nuove esperienze".

Livia, Mariangela, Maria, Eleonora, Rita impegnate nel Torneo di Burraco

Ancora oggi, infatti, ci sono tante persone che vanno al mare per la prima volta. Non importa se non sanno nuotare: sono pochissimi quelli che approfittano della quiete delle onde per fare quattro bracciate, ma è bellissimo vedere marito e moglie che si tengono per mano, camminano sulla battigia, sfiorando di tanto in tanto l'acqua del mare, per poi fare due passi più in là e chiacchierare felici con nuovi amici.

"Lo scopo del nostro lavoro" — continua Massai — è proprio quello di far incontrare le persone, allacciare nuove amicizie e, naturalmente, divertirsi e rilassarsi per un paio di settimane all'anno. I giochi sulla spiaggia coinvolgono quasi tutti i partecipanti, poi ci sono i tornei di bocce e quelli a carte. Il tutto con grande serenità e con uno spirito agonistico che non vada oltre la sfida per l'aperitivo".

Mauro tenta il punto; impresa riuscita

Ma la Romagna è famosa anche per la buona cucina e l'ospitalità: prodotti tipici unici, pasta, salumi, pesce e tanto altro ancora, il tutto accompagnato da buoni vini. "Da alcuni anni veniamo sempre nell'Hotel della Famiglia Magnani, a due passi dal mare. In albergo non ci fanno mancare nulla e a tavola ci coccolano! Il mare è vicinissimo, pochi passi per attraversare la strada con traffico ZTL. Naturalmente, abbiamo già prenotato anche per il prossimo anno".