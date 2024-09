Alla scoperta dell'agricoltura con i percorsi didattici nelle scuole valdostane

Ritornano, per l'anno scolastico 2024/2025, i percorsi didattico-formativi nell'ambito del progetto Itinéraires de découverte; iniziativa pensata per avvicinare i bambini al mondo agricolo, permettendo loro di scoprire le filiere agroalimentari locali, il territorio valdostano e la sua corretta gestione. Inoltre, il progetto mira a promuovere un'alimentazione consapevole attraverso l'uso di prodotti locali a km 0.

Il programma è rivolto agli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado, proponendo una serie di incontri informativi e attività didattiche. Gli argomenti trattati riguardano le produzioni di qualità del territorio, con un focus particolare su miele, ortaggi, piccoli frutti, erbe officinali e mele della Valle d'Aosta.

Sono previsti quattro percorsi didattico-formativi, che si svolgeranno sia in classe che in centri specifici come il Centro agricolo dimostrativo regionale di Saint-Marcel e la Cofruits di Saint-Pierre. Il primo percorso, intitolato Le miel, trésor doré des abeilles, introduce i bambini alla vita nell'alveare e ai prodotti che ne derivano. Il secondo percorso, Les légumes de notre jardin potager, si concentra sull'orticoltura e le caratteristiche alimentari degli ortaggi locali. Il terzo, Les petits fruits et les plantes médicinales et aromatiques, esplora il riconoscimento delle piante e le loro virtù. L'ultimo percorso, La pomme de nos vergers. Mele della Valle d’Aosta, consente agli studenti di scoprire le diverse tipologie di mele prodotte in Valle d'Aosta e i prodotti derivati dalla loro trasformazione.

Le attività sono proposte in italiano e francese, con alcuni momenti didattici che includono anche l'inglese, grazie all'uso di materiale di supporto specifico.

Le scuole interessate possono iscriversi alle attività entro il 10 ottobre, inviando una mail all'indirizzo cad@regione.vda.it. La partecipazione è gratuita, e per ulteriori informazioni, l'Ufficio Produzioni Vegetali – Centro Agricolo Dimostrativo di Saint-Marcel è disponibile al numero 0165/778614.