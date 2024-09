Tra luglio e agosto al Pronto Soccorso Parini 1000 accessi in più che nel 2023

Nel periodo estivo tra luglio e agosto, il Pronto Soccorso dell’Ospedale “Parini” di Aosta ha registrato un aumento significativo degli accessi, con mille pazienti in più rispetto all’estate precedente, pari a un incremento del 14%. Nonostante questo aumento, il tempo medio di attesa tra la fine della visita e il ricovero, noto come "boarding", è diminuito del 23%. Anche il tasso di ricovero è calato dell’11%, un segnale di maggiore appropriatezza ed efficienza nelle cure.

Durante i due mesi estivi si sono registrati 8.099 accessi contro i 7.049 del 2023, con picchi di afflusso il 15 luglio (193 pazienti) e il 16 agosto (232 pazienti), nettamente superiori rispetto ai picchi dell’estate precedente. Il tempo medio di boarding è sceso nel mese di luglio da circa 8 ore a 6 ore, mentre ad agosto è diminuito da circa 7 ore e 30 minuti a 6 ore.

Nonostante l’aumento delle necessità di ricovero, con 1.141 ricoveri rispetto ai 1.115 del 2023, il Pronto Soccorso ha migliorato significativamente i tempi di boarding. Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno di tutto il personale e all’avvio del progetto “Ospedale adattabile”, che prevede reparti flessibili con posti letto variabili e una rimodulazione tra attività chirurgica d’urgenza e programmata durante l’anno, come ha spiegato il Direttore Massimo Uberti.

Il Pronto Soccorso, unico per una Regione che vede il proprio bacino di utenza moltiplicarsi fino a otto volte durante l’estate, ha gestito l’impatto turistico come non era mai accaduto negli ultimi anni, riducendo la lunghezza e la portata dei periodi critici. Secondo il Dott. Stefano Podio, Direttore della Sc Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza e Emergenza Territoriale 118, i giorni di difficoltà per il boarding sono stati molto ridotti rispetto all'anno scorso, nonostante i numeri più elevati di accessi.

Un altro indicatore significativo è la riduzione del tasso di ricovero, diminuito dell’11%, che suggerisce una gestione più appropriata dei pazienti. Il Direttore Generale ha sottolineato l'importanza della re-internalizzazione del terzo ambulatorio del Pronto Soccorso, che ha permesso di migliorare la gestione dei pazienti grazie alla professionalità del personale interno. Sebbene ci saranno ancora momenti difficili, il quadro generale mostra un miglioramento evidente grazie allo sforzo coordinato di tutto il personale dell’AUSL.

L'Assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ha ribadito che questi dati dimostrano come la Sanità regionale sia in grado di migliorare la propria capacità di risposta anche sotto forte pressione. Marzi ha ringraziato tutto il personale per il loro straordinario lavoro e ha sottolineato l'importanza di comunicare i risultati positivi per contrastare le critiche non sempre fondate. Ha concluso affermando che, pur restando vigili, i risultati raggiunti indicano che il Servizio sanitario pubblico della Valle d'Aosta sta facendo progressi tangibili.