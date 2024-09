Alpinista tedesco soccorso sulla Roccia Nera, trasportato in ospedale

Si è concluso on serata l'intervento di soccorso sulla Roccia Nera, un'operazione che ha coinvolto un alpinista tedesco, vittima di un incidente in montagna. L'allarme era stato lanciato questa mattina quando il gruppo di alpinisti di cui faceva parte l'uomo aveva segnalato la sua caduta lungo una parete particolarmente impervia. La macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto, con l'invio di una squadra via terra, data l'impossibilità di effettuare un recupero dall'alto a causa delle condizioni meteorologiche avverse e della difficoltà del terreno.

La squadra di soccorso ha impiegato diverse ore per raggiungere l'alpinista, arrivando finalmente sul posto intorno alle 14:45. Nonostante le ferite riportate, che includevano diverse contusioni e traumi, l'uomo era cosciente e, seppur con grande fatica, in grado di muoversi autonomamente, supportato dai soccorritori. Dopo aver stabilizzato l'infortunato, la squadra ha proceduto con manovre su corda per calarlo in sicurezza fino al ghiacciaio della Porta Nera, una fase particolarmente delicata dell'intervento che si è conclusa da poco.

Il compagno di cordata dell'alpinista, che non ha riportato ferite, è rimasto al fianco dell'amico durante l'intero intervento, collaborando con i soccorritori per facilitare le operazioni. Una volta giunti al ghiacciaio, l'alpinista ferito è stato affidato al personale medico giunto sul posto e successivamente trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti diagnostici e le cure necessarie. Nonostante il grande spavento e le lesioni subite, le sue condizioni non sembrano essere critiche.