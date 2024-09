Première édition de la Fête des Alpes – Pass' Pitchü : un hommage aux liens transalpins au Petit Saint-Bernard

Le dimanche 1er septembre 2024, la première édition de la Fête des Alpes – Pass’ Pitchü a eu lieu, marquant un moment fort dans les relations entre les communautés transalpines. Organisée par la Région autonome Vallée d’Aoste, le Département de la Savoie et leurs partenaires, cette journée festive s’est déroulée au Col et à l’Hospice du Petit Saint-Bernard, de 10 h à 18 h.

L’événement a été conçu pour célébrer les liens culturels, artisanaux et gastronomiques qui unissent ces deux régions. De nombreuses activités ont animé la journée, allant de la musique traditionnelle à des démonstrations d'artisanat local, en passant par des dégustations de produits typiques. Les communes de La Thuile et de Séez ont activement participé à cette édition, qui s'est voulue inclusive et accessible à tous, petits et grands.

Le point culminant de la journée a été la rencontre institutionnelle qui s’est tenue à 10 h à l’Hospice du Petit Saint-Bernard. Lors de cet événement sur invitation, deux tables rondes ont permis de discuter des enjeux et des exemples concrets de la coopération transfrontalière. Parmi les intervenants figuraient le président de la Région autonome Vallée d'Aoste, Renzo Testolin, le président du Département de la Savoie, Hervé Gaymard, ainsi que l’Assesseur aux affaires européennes, à l'innovation, au PNRR et aux politiques nationales de la montagne de la Région autonome Vallée d’Aoste, Luciano Caveri.

Au début de cette session institutionnelle, Hervé Gaymard a reçu la décoration valdôtaine « Ami de la Vallée d'Aoste », une distinction qui lui avait été accordée en février dernier. Cet honneur lui a été remis en présence du président de la Région, Renzo Testolin, du président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et du président du Conseil permanent des collectivités locales, Alex Micheletto.

La Fête des Alpes – Pass’ Pitchü a ainsi permis de renforcer les liens entre la Vallée d’Aoste et la Savoie, tout en mettant en avant les richesses culturelles et patrimoniales de ces territoires.