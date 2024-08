Strada Regionale per Cogne: Ripristino lampo per sforzo congiunto tra Assessorato e Imprenditoria valdostana

L'assessorato alle Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente ha annunciato che da domani, venerdì 30 agosto, sarà funzionale la variante provvisoria posta al km 9+400 della Strada Regionale n. 47 di Cogne, nella direzione Aymavilles-Cogne. Questo segna un passo fondamentale nel ripristino completo della viabilità, gravemente compromessa dall’alluvione del 29 e 30 giugno. Grazie all’enorme sforzo dell’assessorato, in sinergia con l’imprenditoria valdostana, è stato possibile restituire alla comunità una strada sicura e praticabile in tempi record.

L’Assessore Davide Sapinet non nasconde la soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando il valore strategico della variante: “La variante provvisoria, che ha una lunghezza di circa 500 metri e una larghezza del piano viabile di 5,50 metri, consente di ottimizzare la gestione degli importanti flussi di traffico veicolare lungo la strada regionale, oltre che essere un collegamento alternativo in caso di avverse condizioni meteorologiche. È stato un elemento chiave per accelerare il cantiere a valle e garantire il transito dei mezzi d'opera senza compromettere lo sviluppo dei lavori."

La variante, situata a monte della SR 47, è stata determinante non solo per il traffico veicolare, ma anche come supporto logistico durante i lavori di ripristino. I mezzi d'opera che operavano nelle zone più a monte hanno infatti usufruito di questa pista provvisoria, rendendo possibile l’avanzamento dei lavori in parallelo al mantenimento della viabilità. Nei prossimi mesi, l’area sarà oggetto di ulteriori interventi per la protezione degli argini e il consolidamento del versante, interventi che, grazie alla variante, potranno essere eseguiti senza compromettere la transitabilità della strada.

L’assessore Sapinet ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le parti coinvolte: “Anche in questo caso, come per tutti gli interventi conseguenti all’alluvione del giugno scorso, vorrei ringraziare le imprese che hanno concentrato gli sforzi per permetterci questi risultati e le strutture dei dipartimenti dell’Assessorato, Viabilità e Opere stradali, Attività geologiche e Opere idrauliche. Grazie al loro lavoro di squadra, siamo riusciti a garantire ai cittadini, alle imprese, agli operatori e ai numerosi visitatori dei Comuni di Aymavilles e Cogne la completa operatività della S.R. 47."

Questa pronta reazione e il rapido ripristino della viabilità dimostrano ancora una volta la capacità della Valle d’Aosta di rispondere con efficienza e determinazione alle emergenze, contando sulla collaborazione tra settore pubblico e privato.