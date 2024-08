Anno Scolastico o Maratona di Ponti

Ebbene sì, cari studenti e studentesse, la scuola non è ancora iniziata e già si sogna di staccare la spina. È il solito rituale: si parte con buoni propositi, quaderni nuovi, penne colorate, ma nel giro di due settimane ci si trova già a fare i conti con il calendario. E il calendario scolastico 2024/2025 non delude le aspettative di chi sa apprezzare l'arte del "ponte", del "superponte" e del "mega-ponte".

In Valle d’Aosta, l’11 settembre segna l’inizio delle danze, ma il vero spettacolo inizia quando ci si accorge che il primo ponte utile è dietro l’angolo: Ognissanti, con quel bel 1° novembre che cade di venerdì, e oplà! Il primo ponte di tre giorni è servito. Giusto per prendere fiato dopo il traumatico ritorno alla vita di classe.

Ahimè, non tutto è rose e fiori. Quest’anno l’Immacolata e Sant’Ambrogio hanno deciso di non collaborare. Cadono, rispettivamente, di sabato e domenica. Per cui, niente fughe pre-natalizie alla ricerca della neve fresca o dei mercatini pieni di cianfrusaglie. Ma non temete, perché il Natale arriva con un premio di consolazione da far brillare gli occhi: ben 17 giorni di pausa! Sì, avete letto bene. Un record di ferie degno di un impiegato modello del catasto. Il 20 dicembre sarà già aria di vacanza e ci si rivede solo il 7 gennaio 2025.

Ma non finisce qui. Il vero colpo da maestro arriva in primavera. Tra Pasqua, il 25 aprile e il Primo Maggio, il calendario sembra esser stato progettato da un vero esperto di ferie anticipate. Su 17 giorni, solo 5 saranno dedicati a quelle lezioni tanto amate. Il resto? Un’interminabile sequela di ponti che farebbero arrossire perfino un pontefice. Dal 17 al 27 aprile, se non sapete come impiegare il vostro tempo libero, vi consiglio di iscrivervi a un corso intensivo di "dolce far niente".

E non scordiamoci il 2 giugno, la Festa della Repubblica, che arriva giusto in tempo per concedere un altro weekend lungo, prima di salutare definitivamente i banchi di scuola, in un giugno che promette di essere caldo… ma non troppo.

Insomma, se state già pensando a come sfruttare al meglio tutte queste pause, siete sulla strada giusta. Dopotutto, il vero obiettivo dell’anno scolastico non è forse quello di trovare il modo più creativo per non essere a scuola? Buon anno scolastico... tra un ponte e l'altro! Non dimenticavi delle vacanze invernale, di Sant'Orso che sono gestite dalla direzioni didattiche.